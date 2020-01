Aprendiendo del 2019 y corregir

El año que acaba de transcurrir nos haya servido de lección para muchos que han actuado igual que el gobierno despilfarrador, adquiriendo deudas hasta más no poder, (como mal se aconsejó sin pensar en el ahorro) gastando más de lo que recibía por ingresos creyendo solucionarlo con más deudas a prestamistas, como el FMI, igual que chulqueros lo hacen bajo condiciones riesgosas, que de no renegociarlas llevarán a la quiebra al país. Ojalá en este 2020 la ciudadanía no repita la misma insensatez y guarde “pan para mayo” y poder soportar tiempos de austeridad o de “vacas flacas” a fin de que el siguiente no nos quejemos por la misma situación.

Elizabeth de Rosario