¡Alerta ciudadanos!

Hago un gran esfuerzo por no ser regionalista, ya que tengo familiares y amigos en la capital, pero cada día me endiablo más cuando me entero de todas las sapadas, falsos argumentos, mano negra que se tejen en Quito ( en son de broma siempre digo que ese nombre viene del verbo quitar, toda broma encierra una verdad). Me pregunto por qué muchas instituciones guayaquileñas se las llevan y otras las eliminan, como el Instituto de Higiene, tan necesario para todo el país; el hospital Alfredo J. Valenzuela, etc., etc. A todos los presidentes guayaquileños la burocracia los ha tenido con camisa de fuerza y ni hablar de las asignaciones económicas. Ahora pregunto y pongo en alerta a los guayaquileños y a los no guayaquileños que han venido acá a ganarse el sustento, el peligro que se cierne sobre el Archivo Histórico del Guayas, donde reposan miles de documentos de la memoria histórica de nuestra costa, que datan desde el siglo XVI y que deben ser cuidados con una buena climatización y muchas otras necesidades que están en el limbo. Señor presidente, costeño; señora ministra, pongan los ojos en esto, no para llevárselo, sino para cuidarlo y darle el presupuesto adecuado. Lo mismo pedimos, toda la ciudadanía para las dos Instituciones antes indicadas.

Martha Jurado Rodríguez