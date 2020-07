La Alcaldía de Quito debe preocuparse por temas prioritarios

Como ciudadana común y corriente desconozco las competencias pormenorizadas de todos y cada uno de los entes gubernamentales, municipales, etc., pero desde que comenzó esta pandemia, me sorprendió que el alcalde se haya apresurado a la “adquisición” de pruebas y otros insumos médicos, a decir de muchos, con sobreprecios, en vez de preocuparse por asuntos más prioritarios como la adecuación de hospitales, incremento de camas, respiradores, personal médico, etc. No es posible que esta lamentable crisis sanitaria haya servido para enriquecer a unos cuantos “avivatos” desalmados, a costa de la vida de muchos compatriotas. Imagino, además, que otras son las funciones específicas de la Alcaldía, como el mantenimiento de calles, parques y avenidas; la ubicación de vendedores ambulantes que luchan diariamente por llevar pan a sus hijos; el mantenimiento, adecuación y saneamiento de mercados públicos; mantenimiento de recolectores y contenedores de basura; incremento de parqueaderos municipales, etc. Miramos con desilusión cómo el Parque Inglés permanece descuidado, sucio y maloliente, con basura desperdigada por todos lados y el pasto sumamente crecido. Irónicamente, observamos que en sus inmediaciones se está construyendo un amplio, elegante y costoso ágora de poca o ninguna utilidad para los vecinos que hoy más que nunca necesitan un espacio higienizado y seguro donde acudir en esta época de pandemia.

Lic. Fabiola Carrera Alemán