Afrontar los problemas todos juntos para rescatar a la patria

Se podría decir que en todo el mundo están ocurriendo casos que quizás antes no nos sorprendían pero que en la actualidad, su continuidad y en los diferentes países que ocurren relacionados con los nuestros, nos da la impresión de que estamos pagando piso por errores en los que se incurrió en épocas anteriores. Lo que más nos preocupa en nuestro país es la Sierra y la Amazonía. Primeramente lo que las lluvias causaron en la capital, que trajo desgracias a familias enteras, con lo cual llegamos a pensar y buscar en qué lugar de nuestra ciudad podría suceder lo mismo; hasta se habló sobre ciertos terrenos entre Lomas de Urdesa, y Urdesa Norte (no tienen la mínima posibilidad de que ocurra lo mismo pero algo se tenia que decir, simplemente por darle más notoriedad a la noticia. Lamentablemente tenemos un gobierno que no tiene la fortaleza que debería para mejorar un país que está pasando por inimaginables problemas, más que nada por la herencia maléfica de gobiernos anteriores. La única forma de salir del problema es haciéndole frente luchando hombro con hombro, todos los ecuatorianos, para tratar de resarcir la tranquilidad del país y solventar lo actualmente errado, imponiéndose a la maldad y al deterioro, tomando como ejemplo a aquellos países que lucharon contra los problemas y aprendieron la ley de la confianza y solidaridad de los pueblos, batallando contra lo malo y levantando la bandera de la patria.

Ing. Édgar Diminich M.