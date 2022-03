La afinidad en las parejas

La afinidad química es la atracción natural en las parejas, y la compatibilidad lo es, en muchos sentidos como el tacto, el afecto y el aroma, que hacen que se activen las feromonas. Esa atracción que la convierte en locuras y que sentimos para que esa conexión funcione. La pasión es importante para que todo fluya y se encienda esa llama que es vital para que ambos sientan y se entreguen sin temor. Las parejas con afinidad química tienen ese deseo de tocar la piel del otro; basta con caricias, un abrazo, un beso furtivo para sentir esa explosión volcánica interna que activa la hormona de la oxitocina con ese ser amado. Para mantener la llama del amor se deben comprender ambos y demostrarlo con hechos, no palabras. Recordemos que la pasión se termina cuando se dejan de hacer las cosas que la mantienen viva. Si dejamos de hacer el amor se deja de sentir placer y si se deja la pasión no hay canción que encienda ese placer orgásmico. Sonría, siempre las parejas con química se convierten en física y luego en matemáticas, para contar los días y volverse a ver. La afinidad en las personas es un magnetismo, cuando se encuentran atractivos el uno con el otro. No se trata de ser linda sino de ser un buen equipo.

Javier Valarezo Serrano