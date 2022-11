¿Aferrados al poder versus atornillados de las dictaduras democráticas?

Acusan a Trump y Bolsonaro de aferrarse al poder. Más allá de que ganaron la Cámara y gobernadores, por el voto en internet y correo con datos verificables, ¿sigue el engaño, usado masivamente por los zurdos desde la pandemia? Antes era una excepción. Máquinas dañadas, censura en medios y web, elecciones de semanas con demandas ineficaces, etc. El presidente del TSE de Brasil, ¿cercano a Lula?, ¿intervino la web por fake-news bolsonaristas (tienen 355 diputados, Lula 131? FF. AA. detectaron inconsistencias y el TSE no responde. El Brasil pacífico está en las calles, ¿terroristas y golpistas? Bolsonaro iba primero y pierde por una nariz. Lula con varios juicios e impunidad zurda. Pasa en el mundo lo que dice C. Sánchez B.: “El fraude y la impunidad en Bolivia son la razón de la crisis. Nicaragua es una dictadura electoralista donde se vota, pero no se elige”. En Ecuador, indígenas, terroristas, delincuencia brutal y Asamblea “impunes” para tumbar a Lasso. Correa desde el 2007 controla y descontrola su feudo de terror, va por la inmunidad y retorno triunfal. Los Castro atornillados al poder hasta su muerte, 63 años isla-cárcel. Chávez-Maduro: 23 años. Ortega: 26 años. Los Kirchner: 15 años. Evo: 13 años, salió por fraude, manda y, ¿volverá como Correa? Lula: 8 años, más 4. ¿Y China capitalista, dueña del mundo?

Juan Carlos Cobo Rueda