Abandono extremo de parques. ¿Hasta cuándo?

Añoramos la administración del exalcalde Nebot, quien puso en práctica un esmerado cuidado por los parques. En el de Garzota, segunda etapa, en las manzanas 42, 44, 45 y 32, dispuso mediante contratación, que una empresa diera mantenimiento a las plantas, poda de árboles, buen funcionamiento de luminarias, etc. Las familias salían con sus hijos, los ancianos podían hacer ejercicios y los transeúntes no corrían peligro de robos. La alcaldesa abandonó totalmente ese parque, dejando sin efecto tal contratación; hace más de dos años creció la maleza, proliferando mosquitos; los árboles, al no ser podados, tapan las luminarias; las plantas se marchitaron; y desde hace algún tiempo el espacio es ocupado por extranjeros, quienes instalaron carpas. Son más de 20 personas que hasta con animales, han invadido el parque, convirtiéndolo en basural y servicio higiénico al aire libre. Se bañan semidesnudos. Los moradores organizaron una minga para asearlo, recoger basura y sacar excrementos. Fue necesario coordinar con Policía y Municipalidad para evitar ser agredidos por los extranjeros. Una mujer amenazó a una moradora con “caerle a cuchilladas” porque se le dijo que recogiera la carpa para barrer la basura creada por ellos. Hace unos días le robaron el celular a un anciano que pasaba por el parque. Exhortamos a las autoridades a preocuparse. No esperemos desgracias que lamentar, hay gente que por el consumo de drogas tiene conducta agresiva.

Víctor Terán