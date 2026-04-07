Apagones en Ecuador: crisis eléctrica, falta de planificación y dependencia hidroeléctrica

Los cortes de luz evidencian la fragilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, marcado por la alta dependencia de las hidroeléctricas y la falta de planificación energética.Archivo Expreso

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Abril llegó sin lluvias, pero con apagones. Y con ellos, una verdad incómoda que el Ejecutivo se empeña en ignorar: el sistema eléctrico sigue atado a la improvisación y a la suerte. Mientras el refrán ‘abril, aguas mil’ se queda en ironía, la realidad golpea con cortes de luz que evidencian una fragilidad estructural insostenible.

Dependencia hidroeléctrica y decisiones sin margen

La dependencia casi absoluta de las hidroeléctricas no solo fue una apuesta riesgosa, es una muestra de planificación miope que el actual gobierno no ha corregido. Proyectos como Coda Codo Sinclair -presentado en su momento como símbolo de progreso- hoy revelan decisiones difíciles de justificar, como la ausencia de un embalse que permita regular el caudal. Apostarlo todo a la naturaleza, sin margen de maniobra, no es estrategia, es negligencia, y el actual gobierno lo sabe en demasía.

El país enfrenta nuevamente niveles críticos en los embalses, incapaces de sostener una demanda eléctrica que no deja de crecer. Pero más preocupante que la falta de agua es la falta de previsión. Porque no se trata de una sequía inesperada, sino de un fenómeno que debió anticiparse con la misma “rigurosidad técnica” con la que se pretende justificar decisiones políticas como la alteración del calendario electoral bajo el pronóstico de lluvias intensas en 2027.

Y para colmo de males, el presidente Daniel Noboa tensó las relaciones con el país que podía ser un salvavidas inmediato. Resulta, por decir lo menos, contradictorio que ahora el mandatario mire hacia Gustavo Petro en busca de energía, cuando el conflicto político bilateral ha complicado incluso el intercambio comercial.

Una crisis anunciada que el Gobierno no corrige

Lo que está en juego no es solo la estabilidad del sistema eléctrico, sino la credibilidad de un gobierno que reacciona tarde y mal. En lugar de concentrarse en diversificar la matriz energética, fortalecer reservas o establecer acuerdos estratégicos, la atención se ha desviado hacia disputas políticas y decisiones cuestionables.

Ecuador no necesita excusas ni discursos, necesita planificación, inversión y coherencia. Porque, como bien dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquí, la ceguera ya está costando demasiado.