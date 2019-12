Mariela y Lev, un romance que va viento en popa

Por tercera ocasión, Mariela Viteri se reunió con un pequeño grupo de comunicadores por Navidad.

A Miguel Cedeño, Marlon Acosta y Mónica Buchelli se sumó Priscilla Tomalá, quien con Miguel comparte el espacio Arde la mañana en radio Fuego. Ella llegó con un regalo. Todos le hicieron bromas diciendo que con este detalle quería impresionar a su ‘jefa’. Mientras que el presentador del programa De boca en boca, de TC, parecía ‘el dueño de casa’.

Pero esta vez hubo un invitado especial, la pareja de la presentadora, Lev Ingerman (66), con quien mantiene una relación de más de dos años. Han preferido el bajo perfil.

Fuimos los primeros en llegar y con él nos encontramos en la puerta de la residencia de Mariela. Habla de todo o casi de todo, porque desconoce de farándula. No es su mundo ni le interesa. Al punto que Mariela contaba entre risas que cuando se conocieron no sabía quién era ella.

Se nota que existe química entre ellos. No faltaron las muestras de cariño. La también empresaria de 50 años no desaprovechó la oportunidad para lucir sexy con una falda corta que dejó ver sus famosas piernas y un pronunciado escote. Desde que se operó los pechos, esta es una parte de su cuerpo de la que se siente orgullosa y se da el lujo de exhibir. Aunque, por ello las críticas no han faltado.

Durante la cena, Lev habló poco; repetimos, los temas de farándula no son lo suyo, además no identifica a sus protagonistas. Sin embargo, cada vez que Priscilla hizo uno de sus picantes comentarios o bromas, simplemente sonreía.

Mariela estuvo casada dos veces. Tiene dos hijos, Mariela y Ricardo Mórtola, quienes viven en el extranjero. La primera en Italia y a punto de hacer un masterado en Reino Unido, y el segundo en Pamplona, España, donde estudia Comunicación. Como siempre, pasarán las fiestas con su popular madre. Ricardo se encuentra en Guayaquil y la primogénita arribará a la ciudad, el viernes.