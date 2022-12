TikTok ha sido conocida como una plataforma de creación de éxitos y quizás el mejor lugar para descubrir a los próximos grandes artistas musicales. Los principales sellos discográficos se esfuerzan por fichar a aquellos con melodías que cobran fuerza, antes de que se vuelvan grandes.

Y hay innumerables ejemplos de éxitos recientes que comenzaron en dicha aplicación. Sin embargo, ser popular aquí no significa tener el número 1 en radios o en Spotify.

Por eso, artistas como Bad Bunny llevan una suerte distinta a todos sus demás récords. Aquí los cinco más populares del año.

1.Lizzo

La artista estadounidense se lleva el primer puesto en el mundo viral de TikTok con su súper éxito 'About Damn Time'.

2. Bella Poarch

Denarie Taylor, mejor conocida como Bella Poarch, se volvió muy popular en esa red social con sus videos sobre videojuegos. Además las canciones Inferno y Build a b*tch han sido tendencia.

3. Bad Bunny

Ser el más escuchado en Spotify y tener la gira más exitosa del año no fue suficiente para que los usuarios de TikTok usen sus temas en la plataforma. Me porto bonito fue su tema más viral.

4. Charlie Puth

El artista muestra su proceso creativo en TikTok cada día. Left and right con BTS y Light switch fueron los más populares.

5. Doja Cat

Desde el 2020, Doja Cat es la reina de TikTok. De hecho, fue esta red social la que la catapultó a la fama global. Este año, Woman y Need to know fueron sus sencillos más importantes