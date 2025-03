Tiger Woods hace oficial su noviazgo con la exnuera de Donald Trump

Tiger Woods (49) confirmó su relación con Vanessa Trump (47), exnuera del presidente de EE.UU., a través de una publicación en Instagram en la que expresó su felicidad por esta nueva etapa. La pareja había sido vista en varios torneos deportivos de sus hijos antes de oficializar su romance.

Morat sorprende con declaraciones sobre un posible descanso Leer más

Tiger Woods, Vanessa Trump y el viaje de la vida juntos

“El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado”, escribió Woods en su cuenta de Instagram. En una de las imágenes que acompañan el mensaje, ambos aparecen sonriendo y abrazados; en otra, se los ve acurrucados en una hamaca.

El golfista también manifestó: “Esperamos con ansias nuestro viaje juntos a través de la vida. En este momento, agradeceríamos privacidad para todos aquellos que están cerca de nuestros corazones”, en referencia a sus respectivos hijos, quienes ocupan un lugar importante en sus vidas.

Trump y Woods, una relación que avanza firme

La Flaca y Elbita estuvieron en Galápagos antes de la final de MasterChef Celebrity Leer más

Según fuentes cercanas, Woods y Trump están juntos desde noviembre de 2024 y comparten un vínculo a través del golf y la educación de sus hijos. Ambos residen en Palm Beach, Florida, y han mantenido una relación discreta.

Según el Daily Mail, empezaron a salir el Día de Acción de Gracias del año pasado. Pero prefirieron mantener su romance en bajo perfil, y decidieron tomar las cosas con calma. A pesar de ello, fuentes cercanas a la pareja afirman que la relación avanza firme y todo apunta a que es algo"realmente serio y duradero".

Vanessa Trump fue modelo en su juventud. También se desempeñó como actriz y tuvo una aparición en Something's gotta give (2003), en la que compartió plató con Jack Nicholson y Diane Keaton; así como en The apprentice (2004) y en Bret Michaels: Life as I know It (2010). En 2010 abrió su línea de bolsos de mano, a la que llamó La Poshett.

Estuvo casada con Donald Trump Jr. desde noviembre del 2005 hasta 2018, cuando ella pidió el divorcio en un juzgado de nueva York. Tienen cinco hijos: Kai Madison (n. en 2007), Donald John III (n. en febrero de 2009), Tristan Milos (n. en octubre de 2011), Spencer Frederick (n. en octubre de 2012) y Chloe Sophia (n. en junio de 2014).

Tiger Woods, por su parte, es considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, junto a Jack Nicklaus y Arnold Palmer. Estuvo casado con Elin Nordegren, de 2004 a 2010. Tienen dos hijos adolescentes: Sam, nacida en 2007, y Charlie, nacido en 2009. Ambos son amantes del golf, como su padre, aunque este no ejerce ninguna presión para que sigan sus pasos.

El romance entre Tiger y Trump ha despertado gran interés mediático, ante lo cual el deportista ha pedido respeto por su privacidad. La pareja ha sido vista en eventos deportivos y reuniones familiares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!