Talentos locales abren su corazón y expresan su orientación sexual

Generalmente los familiares y amigos conocen sus orientaciones sexuales, pero pocos se atreven a decirlo públicamente. El actor Roberto Manrique, a quien hemos visto en producciones extranjeras como 'Sin senos sí hay paraíso' y 'Flor salvaje', decidió abrir su corazón al expresar que es homosexual (algo que era un secreto a voces) y que tenía una pareja estable desde hace 7 años.

Según el ecuatoriano, nunca consideró importante contar que era gay. Esa revelación la hizo pública en su Instagram, el fin de semana. La flaca Guerrero, Érika Vélez, Carolina Sabino, Carmen Villalobos, Catrina Tala, Flor María Palomeque, Pamela Cortés, Mirella Cesa, Michela Pincay, entre otras, lo apoyaron.

No es el único caso. En julio de este año, la actriz Bárbara Fernandes, hija de Marián Sabaté (a quien se verá en la nueva serie 'Casi cuarentonas', de TC, que se estrena hoy) alborotó las redes sociales con la relación que sostiene con Pamela Dueñas. Luego en EXPRESIONES manifestó que es bisexual (estuvo casada con el actor y director Michy Zelaya) y que su orientación sexual la conocía desde niña. Como en el caso de Roberto, los parientes y amistades lo sabían.

Bárbara Fernandes. Archivo.

En 2005, el exparticipante de 'Gran Hermano del Pacífico', Juancho López lo declaró. “Cinco años antes de que yo dijera que soy gay, en Ecuador si te veían con conductas ‘inapropiadas’ podías ir preso. Los seres humanos somos personas de aceptación y de costumbres. En ese entonces existía mucho miedo a la homosexualidad por desconocimiento.

Ahora todo es más abierto, gracias a que el mundo entero se muestra tal cual es y siente. Creo que fui un gran ícono homosexual en el Ecuador que generó mucho cambio y aceptación. Cuando las personas vieron el tipo de respeto y afecto de parte de mi familia, quizá dejaron de verlo como algo tan extraño y muchas familias aceptaron y se permitieron entender. Me alegra mucho que abran su mente y corazón, no es necesario compartir tampoco, pero el ser humano debe entender para no quedar en la ignorancia y peor aún en la confusión tóxica”, manifiesta Juancho.

Juancho López Cortesía

La magíster en Psicología Clínica, Cecilia Bayas, opina que “existe una sensación para estos grupos de que están protegidos, de que hay un amparo, antiguamente había solo rechazo y acoso, ahora existe una mirada diferente a su lado humano y a los derechos que tienen como seres vivos.

Actualmente en Ecuador se ven estos casos en famosos porque quieren ser libres, ya no esconderse, considero que es un grito de libertad para expresar lo que son y lo que sienten. Todavía es duro porque una parte de la sociedad es conservadora. Puede desatar que muchos de estos grupos se abran, tal vez a los más íntimos”.

Según el sociólogo Gabriel Castro , “la preferencia sexual es una temática que con el pasar del tiempo ha evolucionado. Emitir criterios conlleva mucha responsabilidad, desde la ética, la moral y el respeto, ya que, al hacerlo, se invade los límites de la intimidad del individuo. Sin embargo, la coyuntura, en plena era digital nos inserta en un paradigma cuya información, cuanto más íntima sea, se vuelve más apetecible.

Asumir esta decisión toma tiempo, desgaste psicológico y emocional. Las personas que vencen y logran romper las barreras de la ‘vergüenza’ y la discriminación por exponer su orientación sexual, no necesitan especial atención, sino la normal aceptación como un ser humano común que toma decisiones íntimas y muy personales”.