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Shakira dará conciertos en Madri, España
Shakira agotó entradas en Madrid y proyecta hasta diez conciertos en septiembre, confirmando su poder de convocatoria internacional.Instagram: @Shakira

Shakira agota entradas en Madrid y proyecta hasta diez conciertos en septiembre

Tras ocho años de ausencia, la colombiana alista una histórica "residencia europea" con seis fechas en Madrid

Shakira sella su retorno a los escenarios españoles tras ocho años de ausencia con una ambiciosa "residencia europea" en Madrid. La productora Live Nation confirmó inicialmente seis fechas en septiembre (18, 19, 20, 25, 26 y 27), aunque el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, no descarta que la cifra escale hasta los diez espectáculos para satisfacer la desbordante demanda de boletos.

Este hito marca su reaparición en el país donde residió por más de una década, y del cual se despidió artísticamente en 2018, mucho antes de su mediática ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

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Un despliegue logístico sin precedentes

La magnitud del evento requerirá la construcción de un recinto efímero en el Iberdrola Music, al sur de la capital. Este "Estadio Shakira" tendrá capacidad para 50.000 personas y estará rodeado de una "ciudad paralela" con exposiciones y charlas temáticas. La propia artista, en declaraciones para el diario El País, aseguró que la producción será inédita: “España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Siento que la vida me está recompensando”.

La gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que inició en febrero de 2025, llega precedida por el éxito rotundo en México, donde la barranquillera congregó a 400.000 personas en un show gratuito, consolidando su vigencia global.

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Superando las sombras del pasado

Este regreso triunfal también supone el cierre de un ciclo personal y legal en España. En noviembre de 2023, la cantante evitó un juicio por fraude fiscal tras admitir su culpabilidad y abonar millonarias multas que superaron los 24 millones de euros en total. Pese a los conflictos judiciales y personales que marcaron su última etapa en la península, la respuesta del público confirma que su idilio con la audiencia española permanece intacto.

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