Sergio Lozano: "Para usar TikTok, la edad es solo un número"

Hasta antes de la pandemia, TikTok era una plataforma que en su mayoría era utilizada por adolescentes y veinteañeros, pero durante el mayor pico del coronavirus, en muchas partes del mundo, adultos de entre 30 y 50 años y hasta de la tercera edad la descubrieron o se interesaron en esta aplicación como válvula de escape a lo que vivía el mundo por la COVID-19. Uno de ellos fue Sergio Lozano, actor mexicano y antagonista de Dani Who?, serie de Amazon que es distribuida por Paramount.

En diálogo con EXPRESIONES, el artista, que trabajó en otras producciones como Señora Acero, El príncipe y el mendigo y La Guzmán, manifestó que en marzo pasado se bajó la aplicación TikTok y empezó a subir videos que a manera de diversión exponían también sus dotes actorales y de creador de contenidos, además que le servía como ejercicio para su profesión. Su cuenta hoy suma 132.000 seguidores y a sus 29 años considera que no hay límite de edad para esta red inicialmente dirigida a ‘teenagers’. “Eso de la edad es un número, me parece muy padre que la gente se entretenga. Para mí también es un ejercicio actoral, hay algunos que me salen de forma inmediata y otros que me toman una hora”.

En cuanto a su carrera, comenta que también se ha introducido en el cine, con Callback, un cortometraje que escribió y dirigió junto a su compatriota Gerardo Morán, que cuenta la historia de un joven actor que para alcanzar el éxito se da cuenta de que tiene que pasar por todo tipo de situaciones tras acudir a la prueba de cámara de un productor y se manifiesta el abuso que hay en la industria.

De la serie Dani Who?, que ya está disponible en la plataforma de Amazon, asegura que fue una grata experiencia participar en un thriller que retrata a un grupo de compañeras de clase que se convierten en cómplices de la desaparición de una estudiante. Sergio actúa junto Julia Urbini, Geraldine Galván, Lucía Tinajero, Yoshira Escárrega y Meraqui Pradis.

Mientras espera que otros proyectos se concreten con la nueva normalidad, Sergio continúa escribiendo, produciendo y editando. Afortunadamente no está atado a un contrato de exclusividad, pese a que ha laborado para medios como Televisa y Telemundo. “En esta carrera no puedes parar, y lo bueno es que soy independiente, por lo que manejo muy bien mis horarios y me organizo. También me da el tiempo para continuar grabando más videos para TikTok, sacarle una sonrisa a la gente y hacer esta pandemia más llevadera”.