Sara Varas es la ganadora del primer reality de moda de En Contacto: 'La Supermodelo 2023', un concurso que durante tres meses transmitió Ecuavisa dentro de su revista matutina.

La guayaquileña, que representa al barrio Cuba, cercano al mercado Caraguay, estuvo acompañada de su familia en una final estuvo llena de invitados y jurados especiales. Entre ellos Fabrizio Celleri, David Manzo y Joshua Degel.

Sara se llevó más de 7 mil dólares en premios. Entre ellos un monto en efectivo, una sesión de fotos, curso de fotopose y un año de tratamientos faciales y capilares.

Aunque solo tiene 21 años, ya ha participado en tres certámenes: Miss Teen Earth, Reina de Guayaquil y Miss Latinoamérica. Este último se desarrolló en diciembre pasado en Panamá y ella logró ser primera finalista y Miss Fotogenia.

Alta (1,75 metros), muy delgada (pesa 100 libras), de piel canela y estudiante del segundo semestre de Hotelería y Turismo, también participó en el reality 'Los estilistas, proyecto súper modelo', de TC, y lo ganó. Parece que los concursos de belleza son lo suyo.

Proviene de un hogar humilde. Su madre, Ligia, es ama de casa, y su padre, Jorge, ebanista-carpintero. Es la cuarta de cinco hermanos. Ashly, su hermana menor, le dice que es su orgullo. En la niñez sufrió un accidente que la mantuvo un largo período en el hospital y que le generó muchas inseguridades hasta los 13 años. Fue su madre quien le inculcó el mundo del arte como una forma de que vaya agarrando confianza en ella.

"Luego del accidente, pasé cinco meses en el hospital. Me caí encima de un vidrio a los ocho años, no podía caminar bien. Aquello cambió mi vida y manera de pensar. No me he operado la cicatriz en uno de mis glúteos, ya es parte de mí. Cuando uso traje de baño se nota, ya no me siento diferente", comentó Sara en una entrevista con EXPRESIONES en 2022.