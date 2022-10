El grupo de celebridades que incluye al príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley está demandando a los editores de The Daily Mail. Ellos han argumentado que "se han convertido en víctimas de actividades delictivas abominables y violaciones graves de la privacidad por parte de Associated Newspapers", según un comunicado de prensa que anuncia la demanda. El grupo también incluye a la actriz Sadie Frost, el compañero de John, David Furnish, y la activista británica Doreen Lawrence.

El abogado Hamlins de Frost, quien lleva el caso a nombre del príncipe Harry, alegó que Associated Newspapers, The Daily Mail, The Mail on Sunday y The Mail Online, contrataron a investigadores privados para colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de los autos de las personas y casas.

También dice que Associated Newspapers le pagó a personas para escuchar llamadas telefónicas privadas, sobornó a oficiales de policía “con vínculos corruptos con investigadores privados” para obtener información privilegiada y se hizo pasar por personas para obtener registros médicos. Alega que se accedió a las cuentas bancarias “a través de medios y manipulación ilícitos”.

“Los presuntos delitos representan la punta del iceberg”, agregó el comunicado de prensa. “Todos se han unido para descubrir la verdad y responsabilizar plenamente a los periodistas, muchos de los cuales todavía ocupan altos cargos de autoridad y poder en la actualidad”.

La demanda de hoy tiene matices del escándalo de piratería telefónica del Reino Unido de hace 10 años, en el que los periodistas sensacionalistas supuestamente piratearon los teléfonos de docenas de famosos. El escándalo terminó con la caída del periódico News of the World, propiedad de Rupert Murdoch, y la BBC está desarrollando su historia en un drama televisivo.

Un portavoz de Associated Newspapers dijo que el grupo “rechaza por completo y sin ambigüedades estas difamaciones absurdas que parecen no ser más que un intento planificado y orquestado de antemano para arrastrar los títulos de Mail al escándalo de piratería telefónica en relación con artículos de hasta 30 años de antigüedad”.

“Estas afirmaciones sin fundamento y altamente difamatorias, basadas en evidencia no creíble, parecen ser simplemente una expedición de pesca de los demandantes y sus abogados, algunos de los cuales ya han llevado casos en otros lugares”, agregó la defensa de los medios.