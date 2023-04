Pete Davidson no la está pasando bien con la policía. Su caso por el accidente automovilístico sigue en pie y aunque no tuvo lesiones graves no significa que quedará impune.

Según el portal TMZ, el departamento de Policía de Beverly Hills concluyó su investigación y envió a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles los resultados, ahora falta considerarlo culpable o no.

El medio también había notificado que descartaron las drogas y el alcohol como factores en el percance, pero él viajaba a gran velocidad cuando se estrelló, por lo que sin duda tendrá cargos por imprudencia.

En aquella ocasión conducía con su novia, Chase Sui Wonders el mes pasado cuando perdió el control de su Mercedes, atravesó el patio de una familia y se estrelló contra el costado de su casa. Nadie salió herido.