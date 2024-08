Perry Kurtz fue comediante durante 51 años. Inició su carrera en 1973, cuando participó en un concurso de talentos en Nueva Jersey. EXPRESIONES

Perry Kurtz: el comediante muere atropellado en Los Ángeles

Es recordado por su participaión en America´'s Got Talent y The Late Late Show With James Corden. Tenía 73 años