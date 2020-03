Invitadas a los desfiles complementan sus looks con mascarillas para protegerse del virus.

Las mascarillas se han convertido en el accesorio principal para los fashionistas que pese a la alerta mundial del coronavirus deciden asistir a las pasarelas del Paris Fashion Week. Aunque este es uno de los eventos en la industria de la moda en todo el mundo, se une a la ola de países que han modificado sus cronogramas para las pasarelas.

Según el medio español El País, se ha reducido considerablemente el número de periodistas, blogueros de moda y compradores que asisten a París para ver las pasarelas en comparación con el año pasado. Sandro, Hugo Boss, Ralph Lauren y Messika con algunas de las firmas que han decidido suspender sus desfiles tras la alerta de salud.

Además, El País también añade que en todos los showrooms y pasarelas que sí han decidido mantener sus actividades con regularidad, existen estaciones de gel desinfectante para los asistentes. "No me beses, que vengo de Milán" o "Mejor no nos damos la mano" son algunas de las frases que predominan en las conversaciones de parisinos y extranjeros que pese al coronavirus, decidieron ir a la ‘ciudad del amor’ a conocer las últimas tendencias de moda.

Varias marcas han entregado mascarillas como souvenir al entrar a sus desfiles y en algunos casos, algunas entradas se regalaron con tal de no tener las gradas totalmente vacías. La fashionista e influencer de moda israelí Nicole Raidman ha sido una de las asistentes que más ha llamado la atención por su peculiar vestuario para el Paris Fashion Week. Para asistir a la pasarela de Chanel ella optó por una máscara negra, visera, guantes, botas y traje completo del mismo tejido usado en los trajes de los hospitales.

En San Francisco

Esta problemática también está presente en Estados Unidos. La casa de moda Gucci decidió cancelar por primera vez en la historia la pasarela que se suponía iba a presentar la colección Crucero 2020 - 2021. Estaba previsto que el desfile se realice el 18 de mayo en San Francisco y aún no confirman nueva fecha para el evento.

“En estos momentos nuestros pensamientos están con todos los afectados. Es una medida de precaución por la continua incertidumbre provocada por el brote de coronavirus”, es el mensaje para del comunicado dado al medio estadounidense The Hollywood Reporter. Giorgio Armani, Hermés, Chanel, Dior y Versace son algunas de las firmas que aún mantienen la programación activa de sus desfiles.