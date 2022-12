Las redes sociales volvieron a hacerlo. Neudo Morales (33) era ya un personaje conocido en Guayaquil, concretamente en el Puerto Santa Ana. Sus movimientos de cadera y pasos al ritmo del perreo y el reguetón llaman la atención. Él es el encargado de animar la cafetería en la que trabaja.

Pero una noche, sin que lo hubiera planificado, alguien subió a sus redes un video en lo que se lo ve bailando samba con una joven brasilera. Corrían los tiempos de la Copa Libertadores, cuyos partidos finales se cumplieron en el Puerto Principal. Ella es una hincha confesa del Flamengo. Si bien el talento del venezolano llamó la atención, más lo hizo su traje: estaba vestido de oso.

Nadie conocía su nombre, pero quienes lo han visto se siguen admirando de ver cómo no pierde el ritmo, incluso a pesar del caluroso y pesado traje.

En conversación con EXPRESIONES, el también modelo nacido en el estado de Zulia habla de lo que ha traído su decisión de formar su vida en Ecuador desde hace cuatro años.

“Llevo dos viviendo en Guayaquil. Primero estuve en Babahoyo donde trabajé como modelo. Dictaba clases y ayudaba en los eventos que organizaba una agencia. Luego, por tema de pandemia, decidí venir a esta ciudad. Sentí que estaba estancado y por asuntos personales opté por irme de Los Ríos”.

Ese fue el comienzo de una aventura que no había planificado y que hoy le permite soñar, por ejemplo, con traer a su familia de su país natal.

“Es un trabajo que no cualquiera lo hace, porque se va a cansar. Es bastante fuerte. Luego de dos horas, cuando me quito el disfraz termino muerto”. Pero, sin duda, el esfuerzo vale la pena.

Llegar a puerto seguro

Ya en Guayaquil logra una entrevista para trabajar en una cafetería. Aseguró que hacía de todo y que “lo que no sabe se lo inventa”.

Y en ese colaborar por aquí y por allá, su labor se amplió a otros de los negocios de la misma cadena. Surgió así la idea de disfrazarse de oso. “Es la imagen de la cafetería. En época de pandemia había restricciones y, para que ocuparan las sillas, se colocaban osos de felpa gigantes para mantener la distancia. Eso llamó la atención de los clientes. Dos meses después se creó mi personaje, cuando el supervisor de ese entonces dio la idea”.

El baile con la brasilera fue el parteaguas. Se convirtió en una atracción y se empezó a hacer ruidos con buenos resultados.

“Se armó un horario para que hiciera ambas cosas (tanto en la cafetería como en el minimarket). El oso salía solo en los cumpleaños. Luego viernes y sábado a menos que sea una fecha importante como San Valentín”.

Pocos saben quién estaba detrás de ese oso tan divertido, ocurrido y que dominaba todos los ritmos. Es como un superhéroe y eso sigue despertando la curiosidad de muchos.

Neudo, por su parte, dice sentirse feliz. “La verdad aquí en Guayaquil me siento muy bien, me he adaptado, tengo buenos amigos”, concluye.

Curiosidades

El traje fue confeccionado en un lugar de venta de pelucas.

Para darle la forma a la panza, esta lleva un relleno que pesa unos 5 kilos (11 libras).

El oso ve por la nariz, no tiene género y no habla.