A Jhonatan Luna lo mueve un tema que habla de no perder la motivación.

La música es el arte de conseguir efectos armónicos con sonidos vocales o instrumentales, teniendo en cuenta ritmo, armonía y melodía. Si a ella se le agrega una buena letra, el resultado puede ser maravilloso.

Muchas canciones han marcado épocas, generaciones y hasta vidas. EXPRESIONES recoge cuatro testimonios de famosillos que se han dejado tocar por ellas.

JHONATAN LUNA

'Una nueva canción' ha sido muy importante en la vida del cantautor. El tema es de Álex Zurdo, rapero puertorriqueño y compositor de música cristiana.

“Creo que no hay que esperar tocar fondo en las cosas para tomar decisiones importantes. Desde que la escuché, me mueve todas las fibras, me permite enfocarme con fe en lo que quiero hacer, sin perder la motivación. Es de las que te despierta esas ganas de seguir con buenas energías”.

DENISSE ZAMBRANO

Denisse, además de asesora de imagen, es madre. Por eso, dice, la canción que la marcó y “me mata” es 'Mi bendición', de Juan Luis Guerra.

“Tiene un mensaje hermoso, de la suerte y bendición que tenemos las personas al encontrar el verdadero amor reflejado desde cualquier área sentimental, familia, amigos. A mí me dejó marcada por el inmenso amor a mis hijos”

MR. WILSON

A la hora de escoger su tema preferido, el cantante urbano se deja llevar por Mariah Carey. “Siempre me gustó ella y desde que la vi en un video en VHS quedé impactado con su belleza”.

Su canción preferida en la voz de la estadounidense es 'Fantasy'. “Lo han reeditado y cada vez que lo escucho me hace recordar mi adolescencia. Ella es mi crush, mi amor inalcanzable. Cuando supe que Luis Miguel la dejó quería matarlo”.

GINA REINOSO

La productora de televisión sabe lo que es luchar por lo que se quiere. Por eso, su tema preferido es 'Puedes llegar', de las Olimpiadas en Atlanta 1996, cuando el ecuatoriano Jefferson clasificó a los Juegos Olímpicos con solo 22 años.

“Estaba iniciando mi camino en Ecuavisa y eso me marcó, porque habla de lucha y de llegar a donde quieres”, explica Gina.