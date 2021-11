El libro de memorias de la cantante estadounidense Mariah Carey, The meaning of Mariah Carey, llegará a la televisión a través de las manos del director de Precious y Empire, Lee Daniels.

De acuerdo a 20 Minutos, la noticia fue confirmada recientemente, pero desde hace varios meses Mariah reveló algo sobre el proyecto. “Hicimos el libro y lo estamos preparando juntos. Estoy trabajando con mi amigo Lee Daniels. Y estamos hablando de la adaptación de mi libro. Preferiría hacer eso, por eso escribimos el libro primero. Broadway es una gran cosa, solo quiero hacer algo, probablemente será un programa de televisión. Lee probablemente escuchará esto y me matará, pero probablemente será una serie de ocho partes”, dijo la intérprete de All I want for Christmas Is you.

En el libro, la artista, quien vivió su época de gloria en la década del 90, llegando a rivalizar con Madonna, fue increíblemente franca sobre su vida, incluso detallando el abuso que presenció cuando era niña.

“En esa momento había desarrollado el instinto de sentir cuando se avecinaba la violencia”, cuenta en la publicación. “Me di cuenta de que cuando los gritos de los adultos alcanzaban cierto tono y velocidad, significaba que debía ponerme a cubierto”.

También relata varios altercados físicos y se detiene en uno especialmente violento de su hermano hacia su madre que la obligó a llamar a un amigo de la familia para pedir ayuda. Ella tenía seis años y cuando llegó la policía aún recuerda cómo uno de los agentes la miró y dirigiéndose a su compañero le dijo: “Si esta niña lo logra, será un milagro”.