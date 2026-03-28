Milo J trajo su folklore a Guayaquil: así fue su concierto

El cantante argentino cerró su gira por Ecuador en el Puerto Principal

Milo J se presentó en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

Afuera del Coliseo Voltaire Paladines Polo, la previa del concierto ya mostraba la expectativa del público. En los alrededores se vendían gorras y camisetas alusivas a Milo J, el artista argentino que la noche del 28 de marzo se apoderó de la energía de ese recinto. Mientras los asistentes, muchos con la camiseta de la selección argentina, comenzaban a reunirse.

Te invitamos a leer | Antonio Banderas y su renacer en el Teatro del Soho tras el infarto de 2017

En el interior, el coliseo alcanzó cerca del 70% de su capacidad, con una audiencia mayoritariamente universitaria. La humedad de la noche marcó la espera, con asistentes usando abanicos y botellas de agua para sobrellevar el ambiente.

Toque de queda marcó el horario del concierto en la ciudad

El concierto inició a las 19:35, en un horario ajustado por el toque de queda vigente en la ciudad.

La salida del artista generó una reacción inmediata, con el público coreando su nombre. Sin embargo, en la tribuna, los asistentes más cercanos tuvieron un percance con la Seguridad debido a la limitada visión que tenían del escenario.

Fans corearon las canciones del artista argentino durante el concierto. Gerardo Menoscal

Milo J apareció en escena acompañado por siete músicos, entre ellos una tecladista y una flautista, e inició el repertorio con ‘Bajo de la piel’. Durante el concierto, el artista mantuvo interacción con los asistentes, que respondieron con canto colectivo y momentos de alta energía. Cantar a gritos era necesario.

El show avanzó entre pasajes de mayor intensidad y otros más contenidos. Temas como ‘El bolero’ marcaron momentos más íntimos, mientras que los solos de percusión, presentados como “un pedacito de argentinidad”, y de teclado sumaron intervenciones instrumentales dentro del desarrollo del concierto.

Charlene y Gabriella destacan con el privilegio del blanco ante León XIV Leer más

Milo J cerró su gira en Ecuador con show en Guayaquil

La presentación formó parte de la gira mundial 'La vida era más corta' que en Ecuador registró tres fechas con entradas agotadas, dos en Quito y una en Guayaquil, con más de 25.000 asistentes en total.

En el tramo final, canciones como ‘Niño’, ‘Llora, llora’ y ‘Gil’ concentraron la mayor respuesta del público.

El concierto se extendió hasta pasadas las 21:30 y recorrió 34 canciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!