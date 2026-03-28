Antonio Banderas y su renacer en el Teatro del Soho tras el infarto de 2017

Dejó Hollywood para enfocarse en proyectos ligados a sus raíces en su tierra natal, Málaga

Tras sufrir un infarto en 2017, Antonio Banderas decidió regresar a Málaga, replantear su estilo de vida y volcarse en el teatro como eje de su actividad profesional y personal.

“El mío fue un aviso realmente serio. Cambió la forma en que veo la vida”, reconoció el actor al referirse al episodio que marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, dejó atrás el ritmo de Hollywood para reconectar con sus raíces y desarrollar proyectos culturales en su ciudad natal.

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Nacido en Málaga, inició su carrera en salas locales antes de trasladarse a Madrid, donde conoció a Pedro Almodóvar. El director lo eligió para Laberinto de pasiones (1982), inicio de una colaboración que se consolidó con Mujeres al borde de un ataque de nervios.

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En la década del 90 dio el salto a Hollywood. Participó en producciones como Filadelfia, junto a Tom Hanks, y fue ganando visibilidad internacional. Su carrera incluyó títulos como Desperado, Evita, La máscara del Zorro, Mini espías y su trabajo de voz como el Gato con Botas en Shrek 2. Según datos citados por The Times, las películas que protagonizó han recaudado aproximadamente 7.700 millones de dólares a nivel mundial.

Tras problemas de salud

Su vida personal, especialmente su matrimonio con Melanie Griffith entre 1996 y 2015, también lo mantuvo en el foco mediático. Sin embargo, tras su problema de salud, optó por un cambio de rumbo.

De regreso en Málaga, impulsó la restauración del Teatro del Soho, concebido como un espacio cultural sin fines de lucro que ha contribuido al dinamismo artístico local. “El teatro representa mi pasión más grande. Nunca he sido tan feliz”, afirmó en declaraciones a The Times.

El actor ha señalado que el infarto le permitió redefinir su identidad: “Al enfrentarme a la muerte, me hizo mirar atrás y darme cuenta de que, en realidad, soy un actor de teatro”.

Desde entonces, dejó de fumar, vendió su avión privado y fijó su residencia en el centro de Málaga junto a Nicole Kimpel. Además, mantiene su vínculo con la Semana Santa, participando en la Cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores, una tradición que considera esencial para preservar su conexión con la urbe.

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