Michela Pincay, la presentadora oficial de los premios Heat

Dicen que la suerte no existe, los logros en la vida se consiguen con trabajo y constancia. Hace rato que Michela Pincay estaba esperando una oportunidad fuera del país. Le llegó. Será la presentadora oficial de los Premios Heat que se desarrollarán en República Dominicana en junio. Muchos tendrán los ojos puestos en ella. Así que debe aprovechar lo que se viene. ¿El hacker ha perdido el interés?

Los Hackers serán asesorados por María del Mar Proaño y Luis Tippán Leer más

Santiago Castro con Dora West. Cortesía

Cuando el programa 'Los Hackers de la farándula' salió al aire era obvio que el protagonismo recaía en Santiago Castro. Pero poco a poco la balanza se niveló, es decir ya el protagonismo está mejor repartido, no todo gira en torno a él. Fue más notorio cuando Marián Sabaté ingresó como invitada a opinar o a contar sus penas de amor. Además, Santiago se ausenta con frecuencia, ya sea por viajes u otras razones y en la televisión el público lo capta de inmediato. ¿Será que perdió el interés o el entusiasmo? Se viene una nueva temporada.

Por cierto ahora que Luis Tippán y María del Mar Proaño le brindan asesoramiento al equipo farandulero seguramente se lo darán a Dora West, quien a veces es criticada por su vestuario muy festivo.

Farandulero Luis con Ana Buljubasich. Archivo

“Regreso duélale a quien le duela”

Por la pandemia y por otras razones ajenas a su voluntad, Farandulero Luis no siguió con la premiación anual que inició con los reconocimientos que llevan su nombre. Acaba de anunciar que la retomará en 2023 y que posiblemente se lleve a cabo en noviembre o diciembre. Este personaje que no es muy querido por algunos creó este premio al talento local. Esta sería la cuarta edición.

“Estoy feliz y emocionado de organizarlo de nuevo. Sé que es estresante, pero lo haré. La pandemia hizo que pare, regreso con amor y dándole gracias a Dios y a los talentos que me apoyan desde el día cero. Farandulero Luis ya es una marca de casi 13 años duélale a quien le duela porque me ha costado y me cuesta todavía que la gente crea en mí, pero siempre he dicho que la constancia lo logra todo”, comenta.