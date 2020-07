María Alejandra Muñoz en la mira de cuatro expertos de la moda

El 22 de julio, en Quito, María Alejandra Muñoz, se posesionó como la nueva vicepresidenta del país, en reemplazo de Otto Sonnhenholzner. El outfit que lució para la ocasión fue analizado por los diseñadores Fabrizio Célleri, Liz Cárdenas, Catalina Wood y el asesor de moda, Sebastiano Mazzotta.

Durante su posesión de mando como vicepresidenta. cortesía

LIZ CÁRDENAS: "LE RECOMENDARÍA USAR VESTIDOS O CONJUNTOS EN COLORES JOYA"

La diseñadora manabita Liz Cárdenas, considera que María Alejandra tiene un gran potencial que con un asesoramiento personal y una planificación de un guardarropa básico, la sacaría partido al ciento por ciento. "Es delgada, tiene un bonito contraste de piel blanca y pelo oscuro, le recomendaría usar vestidos o conjuntos en colores 'joya' : azul marino y zafiro, rojo rubí, verde esmeralda, violeta amatista, blanco y negro".

Liz destaca el potencial de María Alejandra al que se le puede sacar partido. Cortesía

Liz le sugiere combinaciones para el día como el gris , el rosa pálido, el habano y el palo de rosa. Los zapatos y carteras deben ser cómodos y que contrasten con la ropa para darle un toque de modernidad. "Pueden ser llanos o estampados. Y para un toque glamoroso, accesorios como un buen collar, aretes o anillo que sean un 'statement', una o dos piezas, no todo a la vez. El maquillaje suave y el corte de pelo me gusta así, corto, pero evitaría el uso de vinchas o invisibles y por supuesto, unas buenas gafas XL".

CATALINA: "LA FALDA NO TENÍA ESTRUCTURA CON LA BLUSA"

Catalina Wood sostiene que no hubo estructura entre la blusa y la falda. Instagram

Para la modista ecuatoriana radicada en Estados Unidos, Catalina Wood, la segunda mandataria necesita un "extreme makeover' urgente, la vi muy relgiosa, parecía una monja. La blusa aunque está de moda, no lucía en ella. La falda amplia no tenía estructura con la prenda superior que era holgada también, debe haber un contraste. En cuanto al pelo debería cortárselo con otro estilo".

FABRIZIO CÉLLERI: "ME ENCANTARÍA VESTIRLA"

Fabrizio piensa que María Alejandra lució un outfit apropiado para los tiempos actuales. Cortesía

A Fabrizo Célleri quien vive entre España y Ecuador, no le molestó en lo absoluto cómo lució la vicepresidenta, muy por el contrario, le agradò. "Se ve básico, pero para el tiempo que vivimos, es suficiente. Me gusta que se vea entre masculino y femenino" . Considera que la falda debajo de la rodilla no es informal ni campechano. "Frente al entorno que vive Ecuador no era apropiado verla con un traje coctel o de fiesta, estuvo bien. A mí me encantaría vestirla".

SEBASTIANO MAZZOTTA: "DEBIÓ HABER LLEVADO UN COLLAR O UNA FLOR"

Sebastiano comparó el atuendo de la vicepresidenta con el de una coegiala. EXPRESO

El asesor de moda, afincado en Italia, Sebastiano Mazzotta, señala que la femineidad en la apariencia es importante para una mujer en un cargo como el que ella ocupa. "La blusa tendría que ir acompañada de una chaqueta, no llevarla remangada. La vi más como una colegiala con su uniforme. El pelo debió haberlo llevado mejor... la combinación de la falda con la blusa que tiene un cuello masculino no me agradó. Como accesorio, debió haber llevado un collar o una flor y aunque estamos en época de pandemia, la mascarilla no era para un acto así. Con mantener el distanciamiento era suficiente".