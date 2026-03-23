Margot Robbie revive videoclip de Kylie Minogue para campaña del nuevo bolso Chanel

Margot Robbie vuelve a ser el rostro de Chanel en una campaña que rinde homenaje a Kylie Minogue.

La actriz australiana Margot Robbie vuelve a ser el rostro de Chanel en una campaña que rinde homenaje a uno de los videoclips más emblemáticos del pop: Come Into My World, de Kylie Minogue, lanzado hace 25 años.

La maison parisina decidió recrear la estética del video original con un enfoque contemporáneo, en el que Robbie aparece multiplicada en distintas versiones de sí misma caminando por una calle, cada una portando un modelo diferente del bolso Chanel 25, el accesorio estrella de la campaña. La dirección estuvo a cargo del cineasta francés Michel Gondry, responsable del videoclip original de Minogue en 2001.

Kylie Minogue y el guiño nostálgico

La campaña no solo revive la estética del video, sino que también incluye un cameo especial de Kylie Minogue. La cantante aparece al final en un escenario inspirado en un barrio parisino, reforzando el vínculo con el clip original y aportando un toque de nostalgia.

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El proyecto tiene un significado personal para Robbie: el primer concierto al que asistió fue uno de Minogue en Sydney durante la gira Fever, de la cual Come Into My World fue el cuarto sencillo, según declaró en una entrevista para Vogue. Además, años después, la propia Minogue mencionó a Robbie como la actriz ideal para interpretarla en una película biográfica.

La campaña se centra en el bolso Chanel 25. Cortesía Chanel

La colaboración entre Gondry, Minogue y Robbie se convierte así en un encuentro creativo que mezcla admiración, memoria y reinvención. “No hay nada que Margot no pueda hacer bien”, comentó Minogue a Vogue, aunque Robbie respondió con humor: “¡Pero no sé cantar!”.

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El bolso Chanel 25, protagonista absoluto

El Chanel 25, lanzado en 2025, es el centro de la campaña. Con numerología icónica y elementos clásicos de la maison —cuero acolchado, cadena entrelazada y el doble C—, el bolso reinterpreta los códigos de los modelos legendarios de Chanel. Su silueta flexible, inspirada en el estilo hobo, y sus dos bolsillos distintivos lo convierten en un accesorio versátil y elegante.

La campaña celebra especialmente el Chanel 25 Mini, disponible en una amplia gama de colores como negro, blanco, beige, rosa, burdeos, azul oscuro y camel, además de materiales como piel de becerro lisa, granulada o arrugada, lona y denim.

El rodaje se llevó a cabo en Los Ángeles, transformado para evocar una bulliciosa calle parisina bajo un día soleado. Allí, Robbie canalizó la energía alegre y musical de su compatriota Minogue, reforzando el espíritu de la campaña: una mujer en movimiento, versátil y moderna.

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