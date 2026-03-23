Álex Vizuete es eliminado de El Desorden de Marko tras una semana en el reality

El actor ecuatoriano se convirtió en el cuarto influencer en abandonar el programa, apenas una semana después de su ingreso

El actor se enfrentó a Elsa Oseguera, comunicadora hondureña, quien tuvo el respaldo de los centroamericanos.

Contra las expectativas, el actor y creador de contenido Álex Vizuete fue eliminado del reality “El Desorden de Marko” apenas una semana después de su ingreso. Se convirtió en el cuarto participante en abandonar la competencia, donde enfrentaba a reconocidas personalidades de redes sociales de distintos países.

A Álex le faltó más apoyo del público en las votaciones, ya que se enfrentó a Elsa Oseguera, una reconocida periodista, presentadora de noticias y creadora de contenido hondureña.

Vizuete demostró su dominio en las artes escénicas al ganar pruebas y retos de actuación, pero no logró pasar las votaciones de la nominación en YouTube por Súper Chat. Ciertamente, Álex no la tuvo tan fácil al enfrentarse a Oseguera, quien cuenta con un amplio apoyo de los centroamericanos, lo que provocó que quede eliminado.

"No soy de pelea"



Mientras la comunicadora daba gracias a todos quienes la apoyaron diciéndoles que los amaba, antes de salir, Álex expresó: “No soy de pelea, no soy nada de eso… yo soy para brillar”.

La participación de Vizuete fue controversial desde que ingresó al reality. En redes hubo comentarios a favor y en contra de quienes cuestionaron que haya sido elegido al no verlo como el influencer idóneo para esa competencia, otros en cambio lo percibieron muy pasivo, sobre todo, porque en ese tipo de realitys hay que enfrentarse a los diferentes comportamientos de los participantes.

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Quienes le dieron el voto de confianza destacaron que Vizuete es un actor de verdad, y que el reality al parecer buscaba gente que generara show, mas no artistas. El espacio se centra en la convivencia y retos entre creadores de contenido virales.

Fue invitado especialmente por Marko



Álex Vizuete ingresó al programa el pasado 15 de marzo, como representante de Ecuador, tras ser invitado oficialmente por Marko, quien lo calificó como un artista “fenómeno”. La amistad entre ambos se remonta desde la época en que actuaba con Efraín Ruales, quien según el propio Vizuete fue quien lo metió en el mundo de las redes y le presentó al influencer venezolano.

El reality, que reúne a influencers de varios países de Latinoamérica, tiene como premio principal 100 mil dólares.

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