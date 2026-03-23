Lo que se sabe de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans

Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, y deja dudas sobre el futuro de la plataforma para adultos de contenido explícito

Poco se sabía de la vida privada de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans.

La noticia sorprendió a muchos. El empresario Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans, falleció a los 43 años luego de una larga enfermedad. Mientras la compañía confirmó que murió en paz, su familia pidió privacidad en medio del duelo.

Pero, más allá de la partida de un ser humano, muchos afirman que este suceso obliga a una de las empresas más rentables y controvertidas del ecosistema digital contemporáneo a tomar decisiones.

OnlyFans y un imperio millonario en expansión

Bajo la dirección de Radvinsky, OnlyFans dejó de ser una plataforma emergente para convertirse en un fenómeno mundial. Si bien fue fundada en 2016 por Guy Stokely y Tim Stokely, fue luego de su adquisición en 2018 que alcanzó su mayor expansión.

El modelo de negocio resulta atractivo: suscripciones con una comisión del 20 %, que ha permitido un crecimiento sostenido. En momentos de la pandemia, el sitio se consolidó como una fuente clave de ingresos para millones de creadores. Para 2023, la plataforma ya tenía más 239 millones de usuarios y aproximadamente 3,2 millones de creadores, un par de cifras que hablan por sí solas de su alcance global.

Perfil bajo y una fortuna en ascenso

El nombre de Radvinsky estaba ligado a una de las compañías más visibles del entretenimiento digital pero, aun así, él siempre mantuvo un perfil hermético. Concedió escasas entrevistas y su vida personal jamás fue expuesto al foco mediático.

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Nació en Ucrania, pero emigró a Estados Unidos cuando todavía era un niño. Creció en Chicago y luego se estableció en Florida.

Estudió Economía y desarrolló su carrera en el mundo tecnológico, con proyectos principalmente vinculados a plataformas digitales y servicios online desde finales de los años noventa.

OnlyFans no fue su primera compañía. También fundó empresas como Cybertania y participó en negocios relacionados con contenido para adultos, lo que sentó las bases del éxito que vendría luego. Su patrimonio es de miles de millones de dólares, con dividendos que van más allá de los 1.000 millones en solo tres años.

Filantropía, tecnología y vida personal

A Radvinsky la filantropía no le era ajena. Su empresa realizó donaciones de criptomonedas a causas humanitarias, incluyendo apoyo a Ucrania. En sus perfiles públicos se describía como un inversionista interesado en el desarrollo de plataformas emergentes y en el movimiento de código abierto.

Las personas más allegadas a él dicen que era un lector apasionado, que le encantaba el ajedrez y que tenía gran interés por la aviación. Pero nada de ello salió a la luz público y, más bien, sus intereses, gustos y hobbies fueron siempre un enigma.

El futuro de OnlyFans tras su muerte

Sin duda, muchos se preguntan qué ocurrirá luego de la muerte de Radvinsky. Son varios los interrogantes que surgen respecto al control de Fenix International, la compañía matriz de OnlyFans. En los últimos meses, se hablaba de poner en práctica algunas estrategias, entre ellas vender participaciones que valoraban el negocio en unos 8.000 millones de dólares.

Si bien la plataforma ha abierto su contenido y no solo se limita a contenido para adultos, sigue bajo el escrutinio de reguladores y gobiernos.

Con su partida, Radvinsky deja un panorama complicado: fue capaz de levantar un modelo increíblemente rentable y logró definir de una manera diferente la economía digital de los creadores, pero también puso sobre la mesa una discusión ética relacionada con los límites, regulación e impacto de ese tipo de plataformas. Esas respuestas todavía no están claras.

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