Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans: ¿Qué pasará con la plataforma?

Leonid Radvinsky, el empresario que transformó a OnlyFans en un fenómeno de ingresos masivos, falleció a los 43 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. La compañía confirmó el deceso mediante un comunicado oficial, en el que destacó la privacidad solicitada por su familia tras la pérdida del estratega nacido en Ucrania y radicado en Florida.

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Un perfil marcado por el hermetismo y la filantropía

Radvinsky, originario de Odesa pero criado en Chicago, mantuvo siempre un perfil bajo, alejándose de los reflectores y las entrevistas. Pese a su discreción pública, su portal web personal detalla una faceta dedicada a la filantropía, con aportes económicos a instituciones como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, proyectos de software libre y organizaciones de protección animal.

El ascenso de un modelo de negocio disruptivo

Desde que adquirió la mayoría de las acciones en 2018, el empresario consolidó el modelo de suscripciones directas que permitió a millones de creadores monetizar su contenido. Aunque la plataforma nació en 2016 bajo la gestión de la familia Stokely, fue bajo el mando de Radvinsky que alcanzó cifras récord: en 2024 reportó ingresos por 1.400 millones de dólares, con una base que supera los 377 millones de usuarios a nivel global.

El futuro de la propiedad y una venta en pausa

El fallecimiento de Radvinsky abre un periodo de incertidumbre sobre el control de la firma, cuya participación fue trasladada a un fideicomiso en 2024. Antes de su deceso, se conoció que el empresario gestionaba la venta del 60 % de la compañía a la firma Architect Capital, en una operación valorada en 5.500 millones de dólares. El desenlace de estas negociaciones determinará el rumbo estratégico de la plataforma en los próximos meses.

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