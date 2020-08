Sin límites, 20 años después

La historia de un grupo de jóvenes que estudian en un colegio de clase alta cautivó a una generación que se identificó con los personajes interpretados por figuras incipientes de la época que desarrollaron posteriormente carreras televisivas exitosas.

María Teresa Guerrero, Jennifer Graham, Juan Carlos Román, Érika Vélez, Jaime Arellano y Carlos Luis Andrade interpretaban a los colegiales que vivían inmersos en problemas típicos de la edad, cargados de romance, música y una gran pincelada de drama mezclada con intriga. La trama giraba en torno a Meche (María Teresa Guerrero), una muchacha rebelde que vivía enamorada de su profesor Antonio Rendón (Ricardo Briones), una especie de Abigaíl. pero en versión guayaca.

Un libreto colombiano adaptado por Ecuavisa, producido por Veiky Valdez, dirigido por Carl West y Nitsy Grau. El seriado de 41 capítulos fue transmitido por Ecuavisa los lunes, a las 22:00. Las locaciones tuvieron lugar en el Instituto Tecnológico Espíritu Santo.

MARÍA TERESA GUERRERO

María Teresa interpretó a la caprichosa Meche quien se enamora de su profesor . Cortesía

"Tenía 21, era una bebé. Gracias a Sin límites me quedé luego en esa empresa (Ecuavisa) y fui la única del elenco que permaneció en ese canal por 16 años. Empecé como reportera de deportes, después pasé a ser presentadora y estuve en Televistazo. Además de esa serie salieron mis amigas de toda la vida. Siempre estaré agradecida".

CARLOS LUIS ANDRADE

Carlos Luis dio vida al inquieto y bonachón de Charlie EXPRESO

"Significa muchísimo para mí Sin límites porque me permitió dar un gran salto en la televisión. Venía de hacer pequeñas cosas porque estudiaba en el ITV, donde me veían con potencial y también había sido actor infantil. El seriado gozó de buena sintonía, marcó a una generación, dio a conocer a nuevas figuras y, en lo personal, me propuse como desafío mantenerme y desarrollarme en diferentes campos de la comunicación".

JENNIFER GRAHAM

Jennifer personificó a Luz María, una versión guayaca de Alicia Silverstone. Cortesía

"Linda época, pienso en todas las amistades maravillosas que hice y con las que aún me hablo. Recuerdo a la abuela de la Flaca (María Teresa Guerrero) y mis farras con ella. La pelea que tuve con el director. a quien le hicimos la vida imposible. Pasamos súper lindo, nos reímos mucho".

RICARDO BRIONES

Ricardo Briones caracterizó al profesor Antonio Rendón. Cortesía

"Fue el inicio de una nueva generación de actores. Yo había comenzado cuatro años antes, pero interpretaba papeles más densos. Fue el despegue de mucha gente talentosa. Para mí, Sin límites es una de la mejores telenovelas de Ecuavisa que inició justo con el nuevo milenio y casualmente la reprisan ahora el sábado en la tarde".