Una vez más Kylie Jenner se convirtió en tendencia en las redes sociales, levantando furor y encendiendo las plataformas tras ser la portada para la nueva edición de la revista HommeGirls, Vol. 9. Esto luego de estar en la boca del lobo por semanas tras rumores de un posible romance con el actor Timothée Chalamet.

En la revista, Jenner, tocó varios temas que la pusieron en el ojo del huracán. La menor del clan más popular de los años 2000, negó tener muchas cirugías en su rostro, una cuestión de la cual se ha hablado durante años, y cientos de internautas e incluso expertos en procedimientos estéticos han asegurado que es "imposible".

La estrella de ‘The Kardashians’ reveló que aunque si es cierto que se colocó fillers en los labios, no tiene tantas cirugías en su cara como la gente piensa. “Creo que una gran idea errónea sobre mí es que me he operado mucho la cara y que era una persona insegura, ¡y realmente no lo era!”, dijo. “Sí, me encantan los labios carnosos y quería labios carnosos, pero al crecer siempre fui la persona más segura de la sala". Aclaró que, en efecto, "tenía un problema de inseguridad en los labios", por lo que decidió usar fillers, lo cual: "fue lo mejor que he hecho. No me arrepiento". (vía Page Six).

La CEO de Kylie Cosmetics, ha mantenido una relación "On and Off", como muchos lo definen, con los fillers labiales. La primera vez que empezó con ellos fue a la edad de 17 años, luego decidió disolverlos, y al poco tiempo tomo la decisión de colocarse el famoso acido hialurónico una vez más para agrandar su boca.

No es la primera vez que Kylie, se abre con el público sobre el uso de fillers y al mismo tiempo niega procedimientos estéticos. “La gente piensa que pasé por completo bajo el quirófano y reconstruí completamente mi rostro, lo cual es completamente falso”, dijo en 2018 en una entrevista con Paper Magazine. “No entienden lo que realmente pueden hacer un buen cabello, maquillaje y fillers”, agregó en ese momento.

En el resto de la entrevista con HommeGirls, Jenner habló sobre su pasión y su emprendimiento más grande, el cual ha sido tendencia desde su lanzamiento: el maquillaje y su línea de cosméticos. Kylie aseguró que la inseguridad que tuvo sobre sus labios durante muchos años, fue una de las razones que la llevó a fundar su empresa multimillonaria de maquillaje, la cual empezó como "Kylie Lips", en la cual su producto estrella fueron los "Lip Kits".

Kylie también compartió un poco de su nueva faceta como madre de dos. La modelo comparte a su hija de 5 años, Stormi, y su hijo de 1 año, Aire, con el rapero Travis Scott. Mencionó que por el momento no tiene planes de un nuevo bebé . Sin embargo, se encuentra muy feliz, y afirma que su perspectiva de la belleza cambió desde que se convirtió en madre: "Veo mis rasgos en mi hija y mi hijo ahora, pero ya sabes, mi hija se parece a mí. Puedo ver mi belleza en ella, y eso me ha hecho amarme más a mí misma. La belleza siempre está cambiando para mí”, dijo.

Jenner sin duda se ha convertido a través de los años en una de las personas más influyentes de la industria, y la revista lo resalta.