Conversar con Kany García es pasar un momento muy a gusto. Su naturaleza, simplicidad y disposición denotan los años de carrera en la industria musical, pues sabe cómo relacionarse con los medios de comunicación.

Sentada en un sofá de su sala y acompañada por su perro, la artista puertorriqueña inició una charla con EXPRESIONES que tuvo que ser pausada porque estaba sobrepasando el límite de tiempo.

En doce minutos, Kany demostró lo plena que se siente en esta etapa de su vida y lo entusiasmada que está por presentar un disco que recargue a la gente de buen ánimo y alegría.

Presentas una canción en solitario después de 15 meses. ¿Cómo se siente estar con un tema en la calle?

Es una alegría inmensa. Un regreso súper bonito. En mayo del año pasado, lancé un álbum completo que fue de colaboraciones, en medio de la pandemia y estuve trabajando en diversos sencillos, el último fue en noviembre con Carlos Vives, un tema que se llama Búscame. No siento que ha pasado tanto tiempo, pero sí, en enero me di la tarea de hacer un álbum que me ponga de buen estado anímico, aún cuando no todas las canciones sean rítmicas, dada las circunstancias que uno ve a su alrededor, medio abrumadoras. Decido lanzar este primer sencillo que para mí es una canción que no es de otra cosa que de la gente valiente que se atreve a tomar la decisión, cuando están en relaciones tóxicas que no convienen, de moverse. Y en ese moverse hay algo bien lindo por parte de la vida y del camino y es que empieza a salir todo bien. Te das cuenta de que estás mucho mejor y de ahí viene el nombre DPM (De Pxta Madre).

¿Se siente Kany García ‘DPM’ en este momento de su vida?

Totalmente. A mí una cosa que me encanta, que me pone muy de buenas es saber que uno hace canciones que la gente conecta con ellas. De esta en particular, no he parado de recibir videos de gente cantando la parte “el espejo me dice guapa, estás en tu mejor etapa”. La gente opta por su autoestima, no hay nada más importante que tener el control de la felicidad, de la alegría de uno mismo y no entregársela a nadie.

Kany García le canta a todos los tipos de amores Leer más

El tema del amor propio está muy de moda ahora. ¿Cómo hacer para que no suene cliché?

Yo siento que lo más importante es no mirar de qué se está hablando, para mí al menos. Cuando uno está enfocado en qué es lo que está de moda para saber cómo me visto o cómo me maquillo, siempre de alguna manera está emulando algo, está buscando a otro como norte. Pero, cuando entras al clóset, te pones lo que te da la gana, sales y resulta que está de moda, te vas a ver distinto porque no lo hiciste desde la premisa de algo más. El tema de esta canción es muy común en mi vida, yo me paso editando gente que no me suma, conozco tantas personas en mi vida que llegué a un punto de evolución en el que una persona está por allá y yo por acá, y está todo bien.

Tu mamá aparece en el videoclip, ¿cómo fue esa invitación?

Le conté a mi mamá de a poco porque, cada vez que yo la saco en algo de redes sociales, me explotan los mensajes. Ella es muy graciosa. Yo me río mucho porque me da mucho material. Claro, ella es una señora de la tercera edad que no sabe diferenciar entre Instagram y Facebook y a todo le dice “el internet”. Contarle a ella algo de lo que iba a ser el video era un poco complejo. Lo primero que le dije fue que la iba a traer a Miami para que saliera en algo conmigo y que la iban a maquillar, peinar y poner ropa. Ella me decía: ‘Oh, wow, soy artista’ (risas). Fue muy natural. La llevé a ella más que todo porque quería que el video estuviera lleno de historias reales y diferentes. En el caso de mi mamá, ella es viuda y después de perder a su compañero, creyó que hasta ahí llegaba la vida. Por mucho tiempo nosotros, como hijos, la quisimos sacar de ahí. Aunque le costó, ahora tú la ves muy feliz y la ves con sus nietos y amigas disfrutando. Encontrando otras formas de sentirse contenta. Me pareció bonito no solo plantear la canción como cuando tú dejas a alguien. También cuando alguien se va, eso no nos puede dictaminar nuestra alegría. Después de eso ahora se pasa diciendo si va a salir en el próximo video. ¡Está imparable!

Mientras van pasando los años en esta carrera, ¿en qué piensas o en qué te fijas para decidir componer con otros artistas?

Después de la pandemia, llegó un momento en el que estaba como seca de no saber qué escribir. Estoy viviendo pero no estoy saliendo a la calle, no estoy montada en aviones ni en carreteras ni visitando países. Un poco de ahí yo me agarraba, siempre había tanta inspiración para escribir y, de un momento a otro, estar encerrada en casa resultaba muy complicado. Me hizo mucha falta la interacción humana. Decido hacer sesiones con compositores que he admirado mucho. En particular, DPM la escribí con Servando Primera y Yasmil Marrufo, que son dos venezolanos que han hecho tantos temas y están detrás del éxito de muchos artistas. Me daba ilusión ver qué pasaba. Fue espectacular, estuve un día entero riéndome y, por si fuera poco, me regalaron esta canción que escribimos juntos.

Recargar energía

Kany está fascinada con lo que será su nuevo álbum. Está ya en el proceso final y adelanta que está programado para que salga el primer semestre del 2022.

“Es un disco esperanzador para la gente. Que lo escuchen de la 1 a la 10 y se pongan de buenas. Aún cuando podamos tener canciones más lentas, el foco de atención está en el mensaje de que todo va a estar bien”, señala.

DPM es la primera muestra de hacia dónde va dirigido. También revela que en enero pretende anunciar la gira por Latinoamérica si todo sale bien, pues como se sabe, aún no todos los países están permitiendo hacer eventos masivos con normalidad. Y si la hace, anhela ir a todos por igual.