Juan y Vielka: Una historia de amor, aprobada por Ricardo Montaner

Vielka Acuña Ladinez (27) y Juan Gálvez Varela (33), es la pareja que se comprometió durante el concierto del cantante Ricardo Montaner el 26 de mayo en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Él le pidió matrimonio a su ahora novia y cantó con el argentino-venezolano el tema 'La mujer de mi vida'.

Ella no se hizo de rogar y aceptó. Vielka trabajaba en una entidad bancaria y renunció para emprender. Juan proviene de una familia de actores. Sus padres son Marcelo Gálvez y Sonia Varela. Además desde los 15 años se dedica a la música.

Se conocieron en un bar el 3 de mayo del 2018. “Nos invitaron unos amigos, ellos cantaban en el lugar. Desde ese momento hubo mucha química entre nosotros, conversamos toda la noche, nos faltó tiempo.

Nos hicimos enamorados el 20 de agosto de ese mismo año en Cuenca”, recuerda ella. Fue el primer viaje de la pareja y el 17 de ese mes es el onomástico de Vielka. “Pedirle que sea mi enamorada era su regalo de cumpleaños”, añade el artista soltando una carcajada.

A pesar de que sus oficios no son afines se comprenden muy bien.

V: Me encanta el arte, la música y la actuación. Su trabajo me fascina. No lo limito a que crezca. Siempre lo acompaño a los lugares donde canta. Me enamora escucharlo.

J: Siempre fue un poco complicado encontrar una pareja que disfrute de mi trabajo y he tenido ejemplos de personas cercanas con este oficio que mantienen relaciones que se acaban pronto. Sin embargo, desde que empezamos a salir me di cuenta que le gustaba lo que hacía. Aquello me agradó. Al principio creíamos que por nuestras vidas distintas no nos íbamos a entender, no fue así. Antes de estar con Vielka viajar era solo para trabajar, ahora eso cambió.

Él tiene muchos tatuajes en el cuerpo, ¿al inicio aquello no le chocó?

V: Para nada, yo tengo 3. Nos hicimos una Luna. Juan tiene 12 en todo el cuerpo.

¿Siempre fueron fans de Ricardo Montaner?

V: Es mi cantante favorito por el que daba la vida. Antes estuve en un concierto de él en Guayaquil, pero entonces me ubiqué en una localidad muy distante al escenario. Dije que la próxima vez estaría más cerca, quería saludarlo. Ahora conseguí más de lo que esperaba.

J: Es un artista que siempre me ha gustado, nunca lo había visto en vivo. Hace dos años el show se pospuso por la pandemia. Cuando acudimos para adquirir los boletos nos dijeron que había una promoción de dos boletos por uno, si se compraba una determinada cantidad en el mall. No lo pensamos dos veces y lo hicimos.

Cuando se canceló nos dio mucha pena, pero Dios sabe cuándo es el momento perfecto. Si se hubiera dado el concierto en esa fecha no le habría pedido matrimonio a Vielka, no sentía que era el momento indicado. Cuando me enteré de la nueva fecha consideré que estábamos listos.

Hace 8 meses me contacté con los representantes de Montaner para que él permita que en su espectáculo pueda pedirle a Vielka que se case conmigo, estuve esperando una contestación, cuando me la dieron, dijeron que debían hablar con el artista. Solo él tenía la última palabra.

Se abrió una posibilidad, pero primero Montaner pidió que envíe una carta detallada de nuestra relación y fotos, además que le explique lo que quería específicamente. Como si se tratara de sacar la visa le mandé todo.

La pareja con Ricardo Montaner durante el concierto. cortesía

¿Por qué tantas ‘exigencias’?

J: Tal vez quería estar seguro de que nuestra relación era real, no un enamoramiento de dos días. Cuando aceptaron me sentí feliz. Montaner me iba a apoyar y me mandó bendiciones. Lo quería abrazar por Internet.

¿Ya hubo celebración?

J: De inmediato con unos amigos. Ellos ya lo sabían y nos grabaron. Fue una locura, tenía 1.122 seguidores en Instagram, ahora 25.100 (risas).

Juan con su hermano Danny. Álex Lima // EXPRESO

Juan, el artista

No solo sus padres, Marcelo y Sonia, están vinculados con el arte, además sus abuelos, Lucho Gálvez, Raúl Varela y Elsye Villar y su tía, Tábata Gálvez. “Antes de la música era mesero en un bar en la zona rosa, luego fui bartender. Ahí había un karaoke y a veces cantaba.

La gente empezó a preguntar cuándo lo hacía, no era parte de los artistas, preguntaron tanto que me pidieron que cante. Tuve solo 4 días para prepararme. También incursioné en la actuación con mi papá. Es lo máximo”. Ha participado en seriados como 'De la vida real', 'Historias personales', entre otras, y en las producciones de Danzas Jazz, de José Miguel Salem.

Juan es solista, además comparte con su hermano en el dueto Juan y Danny. Ya tienen dos canciones 'Dame tu amor' y 'Golpe de suerte' con Álex Vizuete. Otro tema, 'El perdedor', ya está listo.

“Cuando canto prefiero lo romántico, las baladas son mi perdición, aunque a la gente le gusta de todo, con mi hermano lo pop urbano y soy parte de la orquesta de matrimonio Showband. En esta se incluyen todos los géneros. A mi novia la conquisté mandándole notas de voz. Le cantaba en ellas”.

Todavía no tienen elegida la fecha de la boda. Esperan que sea este año o a más tardar el próximo. “No tenemos una familia grande, creo que solo organizaremos algo pequeño. Queremos que el matrimonio civil y eclesiástico sea el mismo día, no en fechas diferentes, además hay que pensar en los gastos”, comenta Vielka y añade que invitarán a Ricardo Montaner. “Ojalá venga”.

Es una pareja que planifica todo, no quieren hijos por ahora. “Desde que nos conocemos, nos ha gustado disfrutar cada etapa de nuestras vidas, queremos planificarlo, es lo mejor”, expresa él.

“Tal vez cuando tenga 30 años lleguen los hijos, primero nos daremos un pequeño espacio para acoplarnos como pareja y estar estables en todos los aspectos. Montaner pidió que a nuestro primer hijo le pongamos su nombre, pero no lo hemos considerado porque no nos gusta el nombre Ricardo”. Juan ya tiene seleccionados varios, entre ellos Noah, Alma y Luna. Ella prefiere Farik.

Cuando tenían sobrepeso. cortesía

Los dos tenían sobrepeso y se operaron

Tanto Vielka como Juan tenían sobrepeso. Por ello ambos se hicieron la manga gástrica. Ella en marzo del año pasado, él hace 3 meses. Han perdido 70 y 51 libras, respectivamente. No son los únicos en la familia del cantante, su tía Tábata, su hermana, Andrea y sus primas, Claudia y Jahaira, también se operaron.

“No me sentía cómoda con mi peso y sufría de dolores de columna y rodillas. Como ingresé primero al quirófano le di algunas recomendaciones para evitar complicaciones de salud, no tomamos ninguna bebida con gas, no tolero la grasa. Ya me acostumbré”, dice Vielka.