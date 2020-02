Johnny Depp era golpeado por Amber Heard

El actor sostenía que no era violento con su entonces esposa, pero pocos le creyeron.

Fueron solo dos años de matrimonio, pero el audio filtrado durante una sesión de terapia familiar, que data de 2015 y que retrata la relación entre Johnny Depp y Amber Heart, demuestra que lo que ocurre entre una pareja solo lo conocen los involucrados.

El audio, publicado rotativo británico Daily Mail en exclusiva, deja escuchar a Amber diciéndole a su entonces esposo que lamentaba no haberle dado “una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”. Hablaban de un episodio ocurrido la noche anterior.

"Te comportas como un bebé, madura de una p*** vez, Johnny", dice la actriz, a lo que él responde: "Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro. Cariño, te lo digo una sola vez. Estoy aterrado porque parecemos un p*** cuadro ahora mismo".

En otro momento, ella afirma que no puede prometer dejar de agredirlo, porque “a veces me molesto tanto que se me va la pinza".

El actor le echa en cara que ella le pegó la noche anterior. “No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme". "Eso es diferente, eso es diferente. Una cosa no quita la otra. Eso es irrelevante, un completo sinsentido. El hecho de que haya lanzado ollas y sartenes no significa que no puedas venir y llamar a mi puerta", le responde ella.

Más tarde, Depp la señala de golpearlo en la mandíbula, a lo que ella le responde: "Me devolviste el golpe, así que no actúes como si no hubieses participado". "Te empujé", le replica él.

El audio cobra mucha fuerza cuando se recuerda que fue ella la que, en 2016, solicitó el divorcio por supuestas agresiones por parte de Depp durante su matrimonio, algo que él, además de negar, utilizó como argumento para interponer una demanda por difamación.

Además, la denuncia levantada por violencia contra Depp afectó gravemente la carrera del artista. Entre algunas de las consecuencias estuvo que le retiraron el papel protagónico en Piratas del Caribe.

La nueva revelación llevó a la legión de fans de Depp a protestar bajo el hashtag #JusticeForJohnnyDepp, y así dejar clara su indignación, además de pedir que se tomen acciones contra la actriz y a la Warner que la separen de la grabación de Aquaman 2, a estrenarse el 16 de diciembre de 2022.

Así sale a la luz un secreto que intentó ser divulgado pero que pocos quisieron escuchar en su día. El agresor no era él, Johnny Depp era la víctima.

En octubre pasado, los abogados de Heard pidieron a Depp que entregara su historial médico. La idea es demostrar que él sufría de una fuerte adicción a las drogas y al alcohol. De perder el juicio, elle deberá pagarle a él $ 50 millones.

Entre tanto, en las redes sociales se abre el debate: ¿debe hablarse de violencia de género solo si proviene de hombres? Lo ocurrido entre Johnny Depp y Amber Heart se convierte en bandera.