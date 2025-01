Influencers en el teatro: ¿la fama sobrepone al talento?

En los últimos años, las carteleras teatrales se han llenado de rostros conocidos pero no precisamente del ámbito actoral tradicional. Creadores de contenido con miles de simpatizantes en sus redes sociales están protagonizando obras y musicales, en especial después de la pandemia por Covid-19. Esta nueva ola de actores ha logrado atraer a un público joven que antes, a no ser de que se trate de una visita escolar planificada por la institución educativa, difícilmente pisaba una sala de teatro. Sin embargo, esta tendencia ha generado controversia. ¿Se están sacrificando la calidad y el talento escénico por el simple tirón mediático que generan los influencers?

Directores y actores de renombre han manifestado su perspectiva al respecto. Ellos sostienen que, a pesar de ser creadores de contenido, muchos de ellos también son actores formados que han optado por empezar a crecer en redes porque la realidad es que tener esta audiencia digital abre puertas en el mundo teatral. “Sí hay algunos actores que son influencers aparentemente para sobrevivir en este medio que volvió tan difícil para el arte en general”, explica la actriz Martha Ontaneda.

Entonces, ¿es acaso esta una moda pasajera o una transformación del espectáculo en sí? Mientras los boletos se sigan vendiendo, el debate continuará sobre si la fama es un trampolín legítimo hacia las tablas o una distracción que pone en riesgo la esencia misma del arte teatral. Por su parte, la nueva generación de actores, que también tienen presencia en el mundo digital, deberán continuar demostrando sus capacidades actorales para enganchar y enamorar al público adulto como ya lo han hecho con los más jóvenes.

Ramón Barranco. Francisco Flores// EXPRESO

El teatro comercial

Para Ramón Barranco, quien es el director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, la clave está en educar al público. Él opina que el teatro, a diferencia de otras ramas del arte como la música, no está hecho en su totalidad para el disfrute, por ello los jóvenes prefieren escuchar canciones antes que ver una obra. “La música es disfrute en general, el teatro no siempre te hace disfrutar, te hace pensar, y hacerte pensar a veces ahora está muy mal visto. La gente prefiere no hacerlo, por eso vemos todo lo que vivimos con las redes sociales”, explica.

Para Barranco, sí se puede hacer teatro con grandes nombres que sean influencers, pero sí es necesario que sean actores y actrices, de lo contrario, incluir a influencers que no tengan bases de actuación, “teatralmente hablando no tiene mucho sentido si luego queremos hablar de cuáles han sido las mejores obras, ¿no?”.

Coincidentemente, gran parte de los creadores de contenido que hacen teatro se inclinan por una rama más comercial, “por cierto algunos muy bien hechos, otros no, como en todo”, admite Barranco, quien cree que podría tener un buen resultado para los jóvenes actores, quienes a duras penas están haciendo despegar sus carreras.

Martha Ontaneda siempre estrena obras teatrales en las fiestas de fundación de Guayaquil. EXPRESO

El público no se deja engañar

Martha Ontaneda, quien ha sido parte de obras teatrales clásicas y contemporáneas en Ecuador, así como de telenovelas y películas, cuenta que el espectador ha cambiado a lo largo del tiempo. “El espectador teatral ha cambiado mucho desde que yo empecé a hacer teatro, le gustaba otro tipo de obras teatrales como dramaturgos clásicos y contemporáneos”.

La actriz señala que ahora, la mayoría del público está “bastante acostumbrado a la risa fácil” y por ello se busca este tipo de perfiles. Pero, “también puedo decir que un sector de nuestros espectadores gustan del buen teatro”.

En cuanto a la elección de influencers para estar sobre las tablas, Ontaneda, al igual que Barranco, cree que la elección debe ser cuidadosa. “He visto que algunos montajes se han hecho con influencers y si no son creadores de contenido yo he visto que dicen ‘ah, es que son conocidas y vamos a llenar (el teatro)’, se van por lo económico, quizás no por la calidad. Aunque fuera estupendo que se hicieran las dos cosas”, revela.

Sin embargo, la actriz quien tiene más de 40 años de experiencia, está convencida de que “la fama no sobrepone al talento”. Para ella, “la gente sabe quien puede y quien no puede. Al público no se lo puede engañar, porque ellos saben quién es quién. Quién es buen actor y quién improvisa”.

La influencer y actriz Elba González debuta en el teatro con este musical. Jonathan Cuje

Las influencers y actrices

Elba González. La influencer manabita interpretó a Ana en Snow, la adaptación que el Teatro Sánchez Aguilar hizo en este 2024 de la película de Disney, Frozen.

Luciana Guschmer. La creadora de contenido no solo incursionó en el mundo de la actuación en la serie Los García, sino que también le dio vida a la maestra Miel en el Musical de Matilda.

Gigi Mieles. En 2024 la influencer, quien estudió actuación, se convirtió en la madrastra malvada de Rapunzel, el musical. Además, en 2022 le dio vida a una de las tres hermanas Sanderson en una adaptación del clásico de Halloween Hocus Pocus de Disney que estuvo producida y dirigida por Ruth Coello y Adrián Avilés.

Paula Lituma. La creadora de contenido trabajó junto a Gigi en Abrakadabra, la adaptación de Hocus Pocus. En la divertida obra, la joven le dio vida a la sexy y tonta Sarah, una de las tres brujas protagonistas.

Viviana Salame. Vivi, como le dicen sus seguidores, le dio vida a Violet en la adaptación musical que llegó a Ecuador de Charlie, la fábrica de chocolates. Además, protagonizó El hada, el ogro y el libro perdido, una obra infantil dirigida por Jaime Tamariz en la que interpretó a Mimi, una niña de 9 años.

Carolina Pérez. La actriz de profesión incursionó en el mundo de las redes con Enchufetv, pero se mantiene en las tablas con obras como ¿Noche de Paz? estrenada en Quito.

Carla Yépez. Al igual que Carolina, Carla se mantiene haciendo microteatro en la capital. Para navidad, la actriz e influencer presentó ¡Jo Jo Jo, feliz Navidarks.

