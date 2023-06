Jackie Oh.

Jacky Oh, conocida por el programa estadounidense 'Wild ‘n Out', falleció en Miami a los 32 años. Ella llegó al formato en 2015, estaba centrada en su propia marca de productos para labios. Actualmente, mantenía una relación sentimental con el humorista y actor DC Young Fly y era madre de tres hijos.

La youtuber murió el pasado 31 de mayo en Miami, aunque todavía no se conocen las causas. Sin embargo, según publicó TMZ, Jacky acudió a Florida para llevar a cabo “un cambio de imagen”, aunque luego fue eliminado ese comentario.

“Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Jacklyn Smith, conocida como Jacky Oh, un talentoso miembro de la familia Wild N’ Out. Su paso por el espacio será siempre recordado y echado de menos. Jacky Oh fue una amiga muy querida y amada, compañera del elenco durante cinco temporadas”, comentaron en sus redes sociales.

Oh debutó en este programa que mezcla sketches de comedia y batallas de rap. Posteriormente, se enfocó en su carrera como youtuber, influencer y su línea de labios, J Nova Collection.