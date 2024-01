Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 4 de enero de 2024

Aries. Has abandonado el romance y no te preocupas lo suficiente por tu pareja. Este día será determinante para descubrirlo, pero también para hacer algo al respecto. No te quedes con los brazos cruzados, actúa.

Géminis. Perdona a alguien que te traicionó recientemente. De nada sirve cargar con resentimientos y dolores que te impiden avanzar hacia tus metas. Suelta el enojo, libérate y prepárate para iniciar todo de nuevo.

Leo. Utiliza toda tu energía para dejar ir un proyecto laboral o un tema de tu carrera por el que has luchado pero que no te ha dado ningún resultado positivo. Empieza este nuevo año con metas positivas y reales.

Libra. Llegan a ti motivos para sentirte pleno y con ganas de alcanzar tus objetivos más preciados. No desperdicies este momento, todo lo que hagas tiene una consecuencia. Tú decides si vas por lo que quieres o no.

Sagitario. Vas a poder demostrar toda tu creatividad e inteligencia, en un asunto cuyo final va a jugar a tu favor. No te angusties por los cambios, todos te conducen a un lugar mejor, lleno de sorpresas y de éxito.

Acuario. Aclara tu presupuesto, analiza tus finanzas y pon tu economía en perfecto orden. Una vez que sepas qué es lo que más te conviene, traza una estrategia que te permita alcanzar el equilibrio financiero.

Tauro. Es buen momento para vivir una aventura con tu pareja. Dejen atrás los reproches y vuélquense a pasar más tiempo juntos, a divertirse, a compartir aquello de lo que ambos disfrutan. Ambos lo van a agradecer.

Cáncer. Si has vivido una reciente ruptura, aprovecha estos días para llorar y reparar las heridas de tu corazón. Pero no te tomes mucho tiempo, porque es momento de empezar a escribir tu nueva historia. Adelante.

Virgo. Te sientes mucho más receptivo con respecto a lo que ocurre a tu alrededor. Regresa un amor del pasado que puede hacerte tambalear en tus decisiones actuales. No tomes decisiones apresuradas, analízalo todo.

Escorpio. La fuerza de la vida te está demostrando que las cosas no siempre ocurren como tú esperas, pero también estás entendiendo que debes dejarte llevar por el destino si quieres recuperar lo que has perdido.

Capricornio. Entras en contacto con tu lado más glamuroso y tu encanto se multiplica por mil. Te sientes a gusto contigo mismo y proyectas esa satisfacción. Nadie puede resistirse a tus encantos… y a tu inteligencia.

Piscis. Vas a conocer a alguien que va a cambiar tu vida para siempre. No se trata de una relación amorosa, es algo más profundo y duradero. Vas a reconocer a esa persona apenas la veas. Mantente atento a todo.

