Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 23 de abril de 2024

Los pensamientos positivos te permiten caminar con holgura hacia la meta que te has fijado. No te dejes vencer ahora

Aries. La semana recién empieza y tú ya te sientes agobiado. Pero esa tendencia se revierte pronto, cuando te enteres de una conversación que tus superiores tuvieron sobre tu desempeño. Abre bien los ojos.

Estas son las frases que arruinan la relación de tu hijo con la comida Leer más

(Te puede interesar: Tarot terapéutico o evolutivo: Estos son sus principales mitos)

Géminis. Estás con mucho estrés y tu cuerpo está sufriendo las consecuencias. Si tienes dolores de espalda o de cabeza, no estaría mal que vayas al médico, pero seguro te mandará a descansar un poco.

Leo. Llena tu mente de pensamientos positivos y te sentirás más a gusto con lo que está ocurriendo a tu alrededor. Es cierto que no es sencillo entenderlo todo, pero confía en tu buena estrella, no te defraudará.

Libra. Comparte el tiempo libre con tu familia, ahora que lo tienes. Hazlo a diario y con buen humor, de forma que vayas afianzando las relaciones entre ustedes. Es momento de pensar en los tuyos con responsabilidad.

Conoce cuál es la fruta de la longevidad y sus beneficios para la salud Leer más

Sagitario. Se abre un periodo muy favorable para ti, sobre todo en lo relacionado con los temas financieros. En el amor, sin embargo, las cosas no están demasiado claras. Ocúpate de eso ahora.

Acuario. Esta semana se avizora bastante movida, así que prepárate para jornadas largas y complicadas. Pero cuando te sientas demasiado cansado, piensa en los sueños que estás persiguiendo.

Tauro. Te sientes preocupado y no entiendes la razón. Es como si tuvieras la sensación de que algo amenaza tu tranquilidad. Escudriña en tu comportamiento, tal vez tu conciencia tiene algo que decirte, escúchala.

Cáncer. Llegan alegrías y placeres inesperados relacionados con el amor, incluso puede que vivas un nuevo romance o que tu relación de pareja tome un rumbo más apasionado. Disfruta cada momento, es lo justo.

Virgo. Comienzas vivencias muy interesantes. Si estás planificando un viaje o una excursión, ocúpate de todos los detalles para que nada falle y todo resulte perfecto. Serán días especiales que te llenarán de felicidad.

RELACIONADAS Cinco señales de que procrastinas

Estos son los suplementos que debes consumir para ganar más músculo Leer más

Escorpio. El éxito profesional está muy cerca de tus manos, pero todavía no es momento de cantar victoria. No subestimes las adversidades que debes enfrentar. Vas a llegar, pero todavía no alcanzas la meta.

Capricornio. Pon un poco más de tu parte para que la suerte esté realmente a tu favor. Te sientes inspirado en el trabajo y eso se nota en todas tus propuestas. La comunicación está favorecida.

Piscis. Recibes una alegría tan grande como inesperada. Todo lo que planificaste para hoy se transforma en algo positivo, porque has puesto tu mirada en aquello con lo que siempre has soñado.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!