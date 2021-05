Hilda Murillo: "Gustavo Pacheco no pertenece a la Asociación, por ello no se lo llamó para homenaje a Fichamba"

La agrupación Artistas Unidos por la Música, que lidera la cantante Hilda Murillo grabó un video en homenaje a Jesús Fichamba con el tema 'La Pinta, la Niña y la Santa María' por los 35 años de la participación del fallecido otavaleño en el Festival OTI (en España-1985).

“Este grupo no es de ahora, ya tiene cierto tiempo y se ha integrado también a voces nuevas. Conversamos y se consideró que existen talentos que se merecen un tributo. A Jesús nunca se lo hicieron. El primer lugar en ese certamen lo obtuvo México, pero se debió al terremoto que ocurrió en ese país entonces. El verdadero ganador fue Jesús”, dice La Triunfadora de América.

Hilda y la Asociación de Artistas Unidos por la Música comenzaron a poner en marcha el proyecto “antes de que se conociera que Jesús estaba enfermo con COVID-19. Lucho Padilla nos dio autorización porque la letra y música le pertenecen. Además, él colaboró con una nueva pista. Decidimos que el tema lo interpreten solo hombres y en los coros participen hombres y mujeres”.

Luego de que el video circulara en las redes sociales, los cuestionamientos no demoraron. “Dicen que por qué no se consideró a tal cantante, simplemente están los de la Asociación de Artistas Unidos por la Música, esa fue la idea. Existe gente talentosa, que tal vez no es tan conocida. Las voces se grabaron en el estudio de Érick Salame.

Los hermanos Parra (Danilo y José Daniel), que viven en Estados Unidos, quisieron intervenir, mandaron su parte. Y otros, como es el caso de Jorge Luis del Hierro, grabaron en su casa. Así se armó, fueron diez días de trabajo, sin ningún tipo de ganancia”.

Érick Salame, Fernando Vargas, Leo Vasco, Roberto Rodríguez, Amado Terán, Aladino, Enrique Contreras, Jorge Luis del Hierro, Danilo y José Daniel Parra, Marcia Casanova, La Vivi Parra, Barbie, Aracelly Iturralde, Lía Salazar, entre otros, aparecen en el video interpretando 'La Pinta, la Niña y la Santa María'. En total son 30.

A Hilda le han molestado las críticas sobre la ausencia del músico Gustavo Pacheco, quien era muy amigo de Jesús y lo acompañó al certamen como su director de orquesta. “Gustavo no pertenece a la Asociación, por ello no se lo llamó. Incluso cuatro artistas de los que se incluyeron, no participaron, pero ya es asunto de ellos. Gustavo conocía de este homenaje. Mantuvimos contacto durante la enfermedad de Jesús".