La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos regresó anoche con la entrega de los Premios Grammy 2020, la número 62 de su historia, que contó con un show de apertura a cargo de la voz de Lizzo, una de las grandes protagonistas de la noche que deslumbró en el Staples Center de Los Ángeles.

El evento arrancó a las 17h00 del viernes californiano. A partir de ese momento llegaron las principales premiaciones, pero fue en un evento previo retransmitido únicamente por Internet, donde se entregaron la mayoría de categorías.

Es allí donde se entregan las categorías latinas, en las que artistas como Alejandro Sanz y Rosalía ganaron los premios a Mejor Álbum Pop Latino y Mejor Álbum de un Artista Latino, respectivamente.

LOS GANADORES

La pareja artística formada por Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, coronaron los premios Grammy 2020, siendo los artistas con mayor impacto en la industria musical. La joven cantante de 18 años se llevó el premio al mejor nuevo artista de la industria de la música en Estados Unidos. Bad Guy es la canción del año y la grabación del año. El disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es el mejor álbum de pop vocal contemporáneo y también ganó álbum del año en general. Su hermano, en cambio, triunfó por la producción del disco y se llevó el codiciado premio de productor del año.

And the GRAMMY goes to . . . . . ✨



Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for "Bad Guy." #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Con esto, Billie Eilish hizo historia al ganar las cuatro categorías generales de los premios Grammy en un mismo año. Solo ha ocurrido dos veces en 62 ediciones de los Grammy. El anterior fue Christopher Cross en 1981. Adele ha ganado las cuatro categorías, pero en años distintos

Otra de las protagonistas de la noche fue la rapera Lizzo, de 31 años, quien se llevó tres premios en apenas dos años de éxito. La artista estadounidense vivió en su auto durante años antes del gran momento que vive ahora y para muchos se ha convertido en un símbolo de superación y de energía que positiva, lo cual demostró con su actuación al iniciar la gala.

Entre los otros triunfadores, Igor, de The Creator es el mejor disco de rap para la industria; Social Cues, de Cage the Elephant, es el mejor disco de rock; Father the Bride, de Vampire Weekend es el mejor disco de música alternativa; No Geography, de Chemical Brothers, es el mejor disco de electrónica; y Venture, de Anderson Paak, es el mejor disco de R&B. Merece especial mención Gary Clark Jr., que es el artista del año en rock con el premio a la mejor canción (This Land), mejor álbum de blues contemporáneo y mejor interpretación rock.

UN EVENTO MARCADO POR LA TRAGEDIA

La gala los Grammy se celebró en un día marcado por la trágica muerte de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant. En su recuerdo, varias estrellas cancelaron sus entrevistas previas y compartieron mensajes de dolor en las redes sociales, mientras una multitud improvisó un altar con velas y flores a las afueras del estadio Staples Center de Los Ángeles, donde Bryant jugó con Los Angeles Lakers durante 20 años.

When artists come together to celebrate the great @NipseyHussle and the great @kobebryant. Legendary. #GRAMMYs pic.twitter.com/GEd1Ew3Q7z — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

La muerte repentina de Bryant en un accidente de helicóptero cayó como un mazazo sobre la celebración de la industria de la música. La presentadora de los Grammy, Alicia Keys, inició la ceremonia del domingo con un tributo musical al deportista , en el que el grupo Boys II Men ayudó a interpretar.

“Todos sentimos una tristeza loca en este momento”, dijo Keys. “Hoy temprano, Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdieron un héroe. Estamos literalmente parados aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant”.

Antes de la bienvenida de Keys, la cantante Lizzo comenzó su actuación diciendo: “Esta noche es para Kobe”.