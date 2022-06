Experto duda que el video de Dayanara haya sido baneado

La alegría de la cantante Dayanara se vio empañada, este sábado, por lo que dio a conocer mediante sus redes sociales que su video oficial ‘Despedida de soltera’ presentaba problemas con la plataforma Youtube.

Según versiones de la cantante, el video fue baneado lo que no permitía que salga como recomendado, sino únicamente cuando este es buscado directamente. Estaba censurado por la parte final en el que ella sale con el bailarín (stríper) y él está con poca ropa. Ella pidió que lo compartan para quitar las restricciones.

Dicha noticia trajo duda en varios usuarios, quienes aseguraban que Dayanara mentía, pues el video no presentaba nada raro, por lo que alegaban podría ser marketing.

Para el experto en redes sociales, Joel Alvarado, el video no fue baneado y no ha pasado absolutamente nada, incluso el filme está monetizado y si existiera alguna sanción, esto no sería posible.

“Si hubo una sanción, el video es automáticamente bajado y puede apelar, dentro de cualquier advertencia. El video no está bloqueado y a punta a ser una estrategia de marketing (...) Mientras el video siga, significa que no hay ningún baneo y la parte final sigue en Youtube. El video seguirá subiendo sus reproducciones”, explica.

Por otra parte Dayanara contó a EXPRESO que "no es marketing" y recalcó que el problema que está presentando, es que no sale como un video recomendado.

"Yo respeto los comentarios que me tiran cosas buenas y malas. Agradezco todo porque eso me fortalece y me motiva a seguir adelante y esforzarse, trabajar más y seguir haciendo canciones (...) No me voy a bajonear por esto, sé que muchas personas han visto el video y lo están disfrutando y eso me hace verdaderamente feliz. Este video es para que la gente disfrute".

Lo cierto es que el video tiene 152, 272 reproducciones en Youtube y se ubica en el puesto 4 de tendencia nacional.