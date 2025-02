¿Cuándo se estrena la última película de Attack on Titan en Ecuador?

El fenómeno mundial del anime finalmente llega a la pantalla grande en Ecuador. Por primera vez, una película de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) será proyectada en los cines del país, permitiendo que los fanáticos vivan la conclusión de esta épica historia en una experiencia cinematográfica inigualable.

La película titulada Attack on Titan The Movie: The Last Attack se estrenará el 27 de febrero de 2024 en las principales cadenas de cine del país, como Supercines y Multicines.

Attack on Titan por primera vez en la pantalla grande de Ecuador

Este largometraje recopila los episodios finales de la cuarta temporada, conocidos como "Los capítulos finales", que fueron transmitidos en 2023. La versión cinematográfica contará con mejoras visuales y sonoras, además de incluir la icónica canción To You, 2000 Years From Now de Linked Horizon. Con una duración de 145 minutos, promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos.

Las funciones estarán disponibles en dos formatos: en japonés con subtítulos en español y en versión doblada al español latino. Esto permite que tanto los seguidores de la versión original como los que prefieren el doblaje disfruten del gran final de Attack on Titan de la manera que más les guste.

Un final que marcará la historia del anime

Attack on Titan ha sido una de las series de anime más influyentes de la década, cautivando a millones de fanáticos en todo el mundo. La historia de Eren Jaeger, los titanes y los secretos que rodean a la humanidad llega a su última batalla, y los seguidores de la serie en Ecuador podrán vivir esta experiencia en el cine.

