Ed Sheeran será papá a finales de septiembre de un varón

Aunque lo ocultaron por mucho tiempo, el momento se acerca y la verdad tiene que revelarse: El cantante Ed Sheeran y su esposa, Cherry serán padres.

La pareja prepara los últimos detalles en la casa para darle la bienvenida al nuevo integrante que nacerá a fines de septiembre. “Es un momento muy feliz y sus familias están encantadas con ellos y no pueden esperar para conocer al niño”, agregó una fuente cercana a la pareja al diario The Sun.

"Ed y Cherry están encantados, como sus respectivas familias, pero han hecho todo lo posible para que la noticia pasara desapercibida. El confinamiento ha sido una excusa muy buena para no dejarse ver demasiado”, precisó la misma fuente.

Seaborn y Sheeran fueron novios en su etapa de estudiantes y luego de alunos años se volvieron a encontrar y “hubo fuegos artificiales”, como reveló en el vídeo Put it all on me del pasado diciembre. El videoclip también reveló que se casaron en enero de 2019.

En ese mismo mes, el cantautor británico anunció que se tomaría un descanso tanto de las giras como de las redes sociales: "Volveré cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo sobre lo que escribir”.