Detención del hijo de Marián Sabaté: Su sello discográfico se pronunció

Este 9 de enero se dio a conocer que el hijo de la presentadora Marián Sabaté, Alejandro Kenig, fue detenido en el sector de Mucho Lote 2, al norte de Guayaquil. La noticia se viralizó rápidamente, y Sabaté se enteró del incidente a través de imágenes y videos enviados por conocidos.

Kenig fue trasladado al Cuartel Modelo bajo sospecha de un presunto delito sexual, lo que generó gran revuelo en redes sociales. Según el informe policial, las autoridades acudieron al lugar tras recibir una llamada de auxilio de una joven que aseguró estar retenida contra su voluntad y que una persona en la vivienda había intentado agredirla sexualmente.

No obstante, el caso fue resuelto cuando la joven no presentó una denuncia formal. Ante esto, el fiscal determinó que no había pruebas suficientes para procesar el caso como un delito, por lo que ordenó la liberación de Kenig.

Pronunciamiento del sello discográfico

En respuesta a los hechos, el sello discográfico Unlimited Récords, al que pertenece Kenig como cantante, emitió un comunicado: "Nuestro artista Kenig G se ha visto involucrado en una situación que ha generado inquietudes. Queremos asegurar que estamos trabajando para esclarecer los hechos de manera responsable y transparente".

El comunicado también expresó: "Agradecemos a los seguidores de Kenig G por su comprensión y apoyo constante, así como a los medios por su interés y profesionalismo en el manejo de esta situación".

Por último, se informó que Alejandro no podrá pronunciarse sobre lo sucedido, ya que su abogado le ha recomendado guardar silencio.

