David Chocarro: "Mis redes sociales han explotado"

Su personaje del ginecólogo Emiliano León en la serie 100 días para enamorarnos ha significado un vuelco en la vida del actor argentino David Chocarro, quien confiesa que no esperaba la repercusión del dramatizado de Netflix y la abrumadora acogida a su papel. “Uno nunca sabe lo que va a pasar con un proyecto que llega a tus manos. Es curioso, porque cuando lo empezó a transmitir Telemundo no nos fue bien con los números y no hubo el alcance que sí tuvo con la plataforma”, comenta para EXPRESIONES el artista de 40 años desde su casa en Miami.

Si bien es cierto, él es un rostro popular para la audiencia latinoamericana gracias a telenovelas tales como La casa de al lado, La doña y El rostro de la venganza, la historia escrita por Sebastián Ortega llegó a un éxito inimaginable para el mismo David. “Nunca me había pasado esto. No sé a qué llamar locura pero mis redes sociales han explotado (risas). He recibido desde propuestas de casamiento hasta videos y fotos de desnudos totalmente explícitos”, menciona el galán bonaerense quien vive hace 10 años en Estados Unidos.

Respecto a su papel, sostiene que guarda ciertas similitudes con él, pero definitivamente dista mucho de ser el hombre casi perfecto con el que las mujeres sueñan. “Sé que cuando me escriben o me dicen cosas es porque están enamorados de Emiliano, no de mí. Él es un tipo con dinero, que sale del paso, airoso de cualquier situación y para todo encuentra una justificación”.

Agrega que todo el equipo de producción (incluyendo los actores) está más que satisfecho con el resultado. “La serie está muy bien hecha, por eso agrada y más allá de eso, haberla exhibido en el marco de la pandemia, cuando la gente está en casa, también fue un factor importante”.

Admite que ha visto varios capítulos de 100 días para enamorarnos, pero tampoco es de los que se mata como crítico.“Cuando protagonicé El recluso (2018) pasó un año entero antes que decidiera verla en la pantalla, no soy obsesivo conmigo”.

Haber trabajado con su esposa (Carolina Laursen) en esta comedia dramática resultó para ambos una experiencia gratificante. “Muy lindo tenerla como compañera, nos ha ido muy bien como pareja en todo sentido, porque hemos sabido acomodar las cosas, somos un equipo y ella además es mi representante”.

David junto a su esposa Carolina Laursen con quien tiene dos hijas. Cortesía

Mientras disfruta de las mieles del éxito, David está concentrado en obras de teatro y en un puñado de dramatizados que se vienen para el próximo año. “Estoy muy agradecido con todo lo que me pasa porque esta carrera es tan variable. Nada te garantiza que el éxito te acompañe siempre. Las realidades cambian de un momento a otro, lo que hoy crees que es tuyo lo puedes perder al segundo”.

También se considera un hombre austero, medido y muy mesurado en cuestión de dinero porque las ofertas no siempre llueven. “Vivir así, me ha permitido sostener mi hogar en Estados Unidos. No soy de mansiones ni tener el auto de lujo último modelo. Soy una persona muy aterrizada, por eso no estoy en aprietos económicos ni ahogado en deudas para responder a un estilo de vida que no me puedo dar y Carolina piensa igual”.

Finalmente envió un mensaje a sus colegas de Latinoamérica y a quienes ven a la nación norteamericana como el lugar perfecto para cristalizar sueños. Recomienda buscar otras plazas porque debido a la pandemia las producciones se han paralizado y está complicado el asunto laboral. Sugiere más bien ir a México o a Colombia que están llevando a cabo ambiciosos proyectos.