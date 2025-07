Daddy Yankee vuelve a la música junto a Anthony Ramos

Después de su retiro en 2022, Daddy Yankee sorprende a sus seguidores con su esperado regreso a la música. El pionero del reguetón lanzará el 10 de julio su nuevo sencillo “Sonríele”, una colaboración con el actor y cantante Anthony Ramos, conocido por sus papeles en Hamilton, In the Heights y Transformers: Rise of the Beasts.

El anuncio se hizo a través de un teaser publicado en redes sociales. En el video, Ramos llega a la casa del artista puertorriqueño y le pregunta: “¿Estás listo?”, a lo que Yankee responde con un firme “I’m back”, marcando así su retorno a la escena musical.

El género urbano celebra su regreso

La noticia encendió las redes, generando entusiasmo entre fanáticos y colegas del género urbano. Artistas como J Balvin, Yandel, Prince Royce y Justin Quiles celebraron la vuelta del “Big Boss”, reconociendo su impacto en la evolución del reguetón y su legado como referente de toda una generación.

Tras más de 30 años de carrera, Daddy Yankee se despidió de los escenarios con la gira La Última Vuelta, un éxito mundial que cerró una era. Desde entonces, se había enfocado en su vida espiritual, anunciando que dedicaría su tiempo a servir a Dios y producir música con un mensaje más profundo.

“Sonríele” marca no solo su regreso a la música, sino también un nuevo capítulo en su trayectoria, en el que converge su legado artístico con la transformación personal que ha vivido desde su retiro.

