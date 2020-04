Covid-19: Métodos que usan los famosos para entretener a sus hijos en cuarentena

Cinco famosos nos cuentan los métodos que usan para que sus hijos puedan soportar el aislamiento a raíz de la pandemia por coronavirus que vive el país. Legos, plataformas digitales, juegos de mesa, libros, revistas, deportes y videollamadas son los mas usados para entretener a los niños.

Fernando Villarroel (actor y productor)

El actor que personifica a Puñetere confiesa que cuando inició la cuarentena se preocupó por el impacto que el asilamiento provocaría en su hijo 'Nando', de 7 años. Sin embargo, el niño reaccionó bien, al demostrar que tenía mucha tranquilidad y equilibrio emocional. Sus padres le han contado lo que pasa fuera de casa. 'Nando' nunca está quieto. Siempre tiene algo que hacer, es muy ingenioso y recursivo. Se entretiene con legos, arma robots, casas, pinta, dibuja, hace ejercicios y yoga con su mamá Paola Olaya. También le permiten hacer videollamadas con sus compañeritos del colegio o ver a youtubers infantiles. El niño también los acompaña a ver series y conciertos. Nunca pasa aburrido. Otra ventaja para no extrañar la calle, es que siempre han sido hogareños.

Adriana Méndez (reportera de RTS)

Samuel ama ir al parque, pero debido a la cuarentena su mamá lo entretiene con legos. Cortesía

Aunque su hijo Samuel tiene dos años, ha habido ocasiones en medio de la cuarentena que le señala la puerta para que lo lleve al parque. Cuando esto ocurre, Adriana asegura que lo entretiene con legos y dinosaurios, su juguete favorito. Como es imposible sacarlo de la casa, la reportera, quien está embarazada de su segundo bebé, también aprovecha la tecnología para mantener al niño ocupado con videos infantiles educativos que le enseñan a identificar las vocales, animales y colores.

Catrina Tala (productora de teatro y tv)

Catrina ve películas con ellos, además estudian y cocinan cupcakes. Instagram

Ella es de las madres que no le gusta perder el tiempo. Por eso durante la cuarentena no solo hace deportes, hornea cupcakes, juega cartas y ve películas con sus hijos, Eli, de 11 años, y Nabil, de 8, sino que además repasan ciertas materias, para estar listos al momento de retornar a la escuela. Tala asegura que los chicos no se aburren, aunque una sola vez Nabil le pidió salir, pero le explicó el por qué de la restricción de quedarse en casa. El único inconveniente es que los chicos extrañan compartir con su papá, aunque hablan con él a diario. Durante la cuarentena, Eli, su hija cumplió años, toda la familia de Perú la sorprendió al conectarse y cantarle en vivo el Feliz cumpleaños. En los próximos días tendrán una mascota, un perro raza golden retriever que esperan con ansias y que con seguridad los mantendrá bastante ocupados.

David Reinoso (actor)

David se fue a un sitio apartado en Playas, lo que le permite bajar con su hijo Dante al mar sin peligro del contagio. Instagram

El humorista decidió pasar la cuarentena fuera de Guayaquil. Está en un sitio apartado en el balneario de Playas junto a su esposa Catherine Velasteguí y a su hijo Dante, de 7 años. Para que el niño pueda soportar el aislamento, David suele bajar con él a cierta hora de la mañana para disfrutar del mar. No hay peligro de contagiarse de Coronavirus, ya que la playa está solitaria y no tienen contacto con persona alguna. Los días de padre e hijo transcurren entre juegos de naipes como los clásicos Uno y la burra, ver videos y jugar en la tablet.

Pamela Cortés (cantante)

La cantante trata en lo posible de que a Max no le lleguen noticias fuertes. El niño juega, lee, habla por videollamadas con sus amigos y practica con la guitarra. Instagram

Durante el anuncio de cuarentena, Pamela decidió salir de su casa. Está aislada en otra vivienda junto a sus padres, su esposo David Harutyunyan, su hijo Max, de 5 años, y su mascota, Mandarina. Entre todo lo que la cantante se llevó no podían faltar los juguetes del niño, además de sus libros y revistas, ya que a su corta edad es un ávido lector. En la tarde juega fútbol en el patio con su papá y abuelo, también le toca colaborar en los quehaceres de la casa. Él se encarga de hacer su cama y ordenar sus cosas. Como extraña a sus amigos del barrio y para evitarle la monotonía, Pamela le permite hacer videollamadas para que converse con ellos. También practica con la guitarra. Aunque Max sabe lo que pasa en la ciudad y el mundo, sus padres tratan de no dejarle ver vídeos, ni los informativos con noticias fuertes.