'Batman', el desafío de Robert Pattinson

La cinta, dirigida por el director de cine estadounidense Matt Reeves, es un gran desafío para el actor de 33 años, pues le tocará superar o al menos igualar la interpretación que del héroe de ciudad gótica hicieron ya Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney o Val Kilmer.

A Pattinson, caracterizar al hombre de negro no le ha resulta fácil, pues tuvo que someterse a una dieta estricta y exhaustivo entrenamiento físico para desarrollar un cuerpo tonificado y musculoso como del superhéroe, y así callar a aquellas voces que han dudado de su capacidad para interpretarlo. Se ejercitó por más de 8 horas diarias, incluso recibiendo clases de boxeo y artes marciales, bajo la asesoría del entrenador Harley Pasternak, según cita Men’s Health.

Las escenas de ‘Batman’ ya empezaron a grabarse. Y Matt Reeves presentó ya la primera imagen del protagonista (a través de un video que subió a las redes sociales) en la cual se lo puede apreciar con un traje muy actual y de avanzada tecnología. Pero esta no será la única vestimenta, según el portal We Got This Covered, al final de la historia se verá a Bruce Wayne con otro batitraje para enfrentar a los nuevos enemigos.

El actor de 33 años en la piel del caballero de la noche Instagram

La película se estrenará en junio de 2021, así que todavía hay mucha historia por contar de este esperado filme.

Entérese

A los 10 años trabajó como repartidor de periódicos.

Interpretó a Cedric Diggory en la película ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’.

Más de 3 mil actores postularon para el papel de Edward Cullen (Crepúsculo), pero fue la actriz Kristen Stewart quien lo eligió. Para desempeñarse bien tuvo que aprender a jugar béisbol porque no sabía.

Su más sonada relación es la que mantuvo justamente con Stewart por cuatro años, pero terminaron por la infidelidad de ella con el director Rupert Sanders.

"Creo que él (Robert) es un gran actor y que el papel de 'Batman' lo va a hacer fenomenal”. Ben Affleck