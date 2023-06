Hay un Guayaquil a. Ch. y otro d. Ch. Es decir, antes y después del Cholo, paradigma de integración y respeto entre las diferentes tribus del underground.

El encanto de su verbo radica tanto en su lirismo como en el contenido en sí. Sus palabras son cortantes como una daga y describen los tiempos actuales con la lucidez de quien no mira la vida detrás de una ventana, sino desde dentro de la vorágine urbana.

En mayo presentó su más reciente álbum, en el que colaboraron colegas como Oleas, DJ Mandy, Melking y El OhSo. El término ‘cronopatía’ se refiere a la obsesión por aprovechar el tiempo, de manera que este tema es una constante en el viaje que propone. Como cuando dice: “La crisis de los 30 no la pude ni tener / si nunca me di cuenta que el reloj se echó a correr”, en Sucesión. O “Pensando en el mañana sin terminar el de hoy día / pidiéndole otro chance al reloj de la alcancía”, en Honor.

El verbo del Cholo es poesía, narrativa, manifiesto, crónica. Incluso ensayo: “Qué sencillo es que se forme una guerra / qué difícil es hacer las paces”; “Resultó búmeran lo que usé de resortera / verme a mí mismo arrepentido es lo que me espera”; “Son lápidas vivientes, solo que no se enteran / algoritmos caminantes, nos comprimieron en teras”.

Debo admitir que no conozco el vocabulario propio de esta escena, así que no puedo mencionar corrientes o subgéneros específicos para contextualizar Cronopatía. Pero a los melómanos recién iniciados en el rap como yo, les puedo decir que se trata de música minimalista y melancólica, muy acorde a la tónica intimista (y a ratos críptica) de las líricas. Pero también hay sonidos más optimistas, como en Entre & tener o No es por nada. Solo queda decir: “Encomendémonos al Cholo”.